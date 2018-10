© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Già tempo di tornare in campo per il Rieti, che domani, martedì 16 ottobre, alle 14.30 affronta la Vibonese allo Scopigno, la prima gara in presenza di pubblico. In conferenza stampa, come sempre, si presenta il tecnico Ricardo Chéu: «Ho detto alla squadra che se non vinciamo domani, è come non aver fatto nulla sabato. I nostri tifosi sono contenti per il successo, ma per me adesso conta vincere anche domani. In questo momento più che cambiare qualche giocatore, è creare uno spirito importante di squadra. I giocatori devono aspettare la loro opportunità».Domani, dunque, contro la Vibonese, ci sarà il supporto dei tifosi: «Chiaro che per noi è importante giocare davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di serie D e che non ha cambiato molti giocatori. Loro giocano un calcio propositivo con buone ripartenze».Poi una battuta su Chastre, decisivo contro la Sicula Leonzio e criticato da alcuni tifosi nelle prime partite: «Parla chi non conosce i giocatori, capita a volte di sbagliare, ai portieri, i difensori o gli attaccanti. Non ho mai dubitato di lui. Ci sono tanti fattori che possono influenzare le singole prestazioni dei giocatori, quello che conta però è non aver subito gol nelle ultime due gare».Chiusura sulle varianti tattiche della squadra: «Quando abbiamo tempo di lavorare in settimana cerchiamo di aggiungere nuovi tasselli e soluzioni, approfittiamo delle pause per aggiungere qualcosa di nuovo e lo faremo ancora durante la stagione».