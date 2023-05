Seconda: Sporting Corvaro batte 2-1 Torri nel recupero e vede più vicina la salvezza

RIETI - Lo Sporting Corvaro batte 2-1 Torri in Sabina conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza nel recupero della ventiduesima giornata del girone C di Seconda categoria. La gara, che si sarebbe dovuta giocare il mese scorso ma rinviata causa maltempo, è stata giocata oggi pomeriggio al De Amicis.

Nel primo tempo passano in vantaggio gli ospiti dopo dieci minuti con la rete di Lorenzo Antonelli, prima del pareggio alla mezz’ora di Di Girolamo su calcio d’angolo. Nella ripresa lo Sporting Corvaro ribalta la gara, segnando sempre su situazione di calcio d'angolo, stavolta con Matteo De Sanctis.

Terza vittoria per Corvaro nelle ultime quattro gare e altri tre punti importanti conquistati per la lotta salvezza: lo Sporting sale infatti a 27 punti, superando l’Atletico Cantalice al decimo posto e portandosi a più 10 dalla penultima posizione.

Torri resta a 24 punti e si prepara ad un finale di campionato di fuoco, ricco di scontri diretti.

Classifica

Real Gavignano Ponzano 58

Cittaducale 53

Montopoli 42

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Sporting Corvaro 27

Atletico Cantalice 26

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 24

Velinia 20

Torpedo Rieti 17

Gavignano, Alto Lazio, Piazza Tevere e Cantalupo con una gara in più.