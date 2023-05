Montopoli supera la Torpedo 2-0: sabini sempre più terzi, reatini retrocessi in Terza. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Bottino pieno per Montopoli che vince 2 – 0 contro una ottima Torpedo e conserva l’imbattibilità del Rinalduzzi nella terzultima giornata del campionato di calcio di Seconda categoria (girone C).

Gli uomini di Ferretti puntellano dopo il risultato odierno il terzo posto (ancora non matematico vista la vittoria di Forano a Monte San Giovanni) salendo a 48 punti. I gol che hanno dato i tre punti a Montopoli sono di Quondamstefano che in precedenza aveva fallito anche un penalty e di Galli, entrambi nella ripresa. Torpedo che non ha certo sfigurato e che ha avuto le sue belle occasioni, resta all’ultimo posto recriminando anche per un presunto fuorigioco sull’azione del primo gol montopolese e per i reatini a questo punto la retrocessione diventa matematica.

Il primo tempo

Approccio timido di Montopoli che lascia il pallino del gioco in mano agli avversari i quali, ben messi in campo si rendono pericolosi in diverse occasioni. Al 10’ Ciogli si ritrova a tu per tu col portiere Daja ma il suo pallonetto finisce alto. Al quarto d’ora Gunnella inizia il suo personale duello col portiere del Montopoli costretto nel giro di pochi secondi ad una doppia difficile parata l’ultima della quale con deviazione in angolo. Sul successivo corner è ancora Gunnella che costringe alla parata in tuffo Daja. Si fa vedere Montopoli al 25’ con Galli servito in area da Gulino ma il suo tiro viene ribattuto all’ultimo istante dai difensori ospiti. Occasione per capitan Gulino alla mezz’ora che sfugge al controllo dei difensori ospiti e si invola verso la porta avversaria ma il suo tiro va alto sulla traversa della porta difesa da Vieriu.

Al 40’ è sempre Gunnella per Torpedo che approfitta di un errato disimpegno della difesa montopolese e calcia a rete ma Daja fa buona guardia e para. Due minuti più tardi Fattori su punizione prova a sorprendere Daja ma la palla va alta di una spanna sopra la traversa. Allo scadere è Galli per Montopoli che manda a lato da posizione favorevolissima.

La ripresa

Dopo tre minuti grande chance per i padroni di casa con Galli il quale servito in profondità si rotrova a tu per tu con Vieriu ma l’attaccante dei “corsari” si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite che riesce a ribattere. Al quarto d’ora occasione per Torpedo con Grifoni che approfitta di un errato disimpegno della difesa di Montopoli si invola verso la porta dei padroni di casa ma il portiere Daja salva tutto. Al 19’ Manuel De Santis pesca in area Galli il quale viene atterrato e per il direttore di gara è calcio di rigore. Va sul dischetto Quondamstefano il quale non inquadra la porta e calcia a lato. Un minuto più tardi l’arbitro, Giovanni Maria Mastracchio interrompe la gara dopo che la pioggia aveva cancellato le righe. Il tempo di ripristinare le segnature del campo e si riprende. Al 22’ passa il Montopoli con Quondamstefano il quale lanciato sul filo del fuorigioco e coi difensori di Torpedo fermi a reclamare la presunta posizione irregolare dell’attaccante di casa deposita la palla in rete per l’1 a 0 facendosi perdonare per il precedente errore dal dischetto. Vibranti le proteste degli ospiti nei confronti dell’arbitro che ha invece giudicato regolare la posizione di partenza del numero 18 di Montopoli convalidando il gol. Montopoli co prova ancora con Galli due minuti più tardi che calcia a lato. All’83esimo arriva il rocambolesco raddoppio proprio col centravanti Galli dopo un’azione insistita dello stesso attaccante che si libera dei difensori e al momento di calciare a tu per tu col portiere ospite cade a terra con la palla che carambola tra l’estremo difensore ospite e l’attaccante montopolese e che finisce poi in fondo alla rete per il 2 a 0. Torpedo generosamente prova fino alla fine, senza però riuscirci, a trovare quello che sarebbe stato un meritato gol della bandiera ma la gara finisce sul 2 a 0 per Montopoli.

Le dichiarazioni

Cristian Ferretti allenatore Usd Montopoli: «Sono contento per la prova dei ragazzi. Venivamo da una settimana emotivamente difficile. Oggi era importante portare a casa tre punti, consolidare il terzo posto e mantenere l’imbattibilità casalinga. Ci siamo riusciti e sono stato contento di aver dato spazio a parecchi ragazzi che si allenano con serietà e quest’anno hanno giocato non moltissimo. Manca un punto per la matematica certezza del terzo poste che ci auguriamo arrivi domenica prossima. Complimenti a Torpedo per la partita e la correttezza mostrata in campo dai loro giocatori».

Gianluca Basilici allenatore Torpedo Rieti: «Abbiamo fatto una buona gara e dispiace davvero per un arbitraggio a mio giudizio non all’altezza. Al netto del risultato l’arbitro ha concesso il loro primo gol che era in fuorigioco e dunque da annullare. Non è la prima volta che quest’anno ci capitano episodi del genere che purtroppo denotano scarsa preparazione da parte di molti direttori di gara. Comunque i ragazzi hanno tenuto bene il campo e non posso rimproverargli nulla».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Caldarola (75' Ammiraglia), Abatelli, Di Ruggiero, Spiccia (80' Valloni), Del Bufalo, Popescu, De Santis Man., Galli (85' Marcu), Gulino (75' Nese), Rinalduzzi (49' Quondamstefano). A disp. Ferretti, De Santis F., Ferrari, De Santis Mar. All. Ferretti

Torpedo Rieti: Vieriu, Di Lorenzo, Clementini (75' Galeone), Fattori, Cordeschi, Basilici, Gunnella (50' Ballacchino), Ciogli, Francia (82' Selvi), Grifoni, Masiello. A disp. Caprioli, Mastroiaco, Nobili, Salzano. All. Basilici

Arbitro: Giovanni Maria Mastracchio di Roma 1

Reti: 67' Quondamstefano, 83' Galli

Note: ammoniti: Caldarola, Di Ruggiero, Ammiraglia (M), Di Lorenzo, Cordeschi, Galeone (T) angoli 3-4, spettatori 70 circa