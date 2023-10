Montopoli e Monte San Giovanni si dividono la posta al debutto: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 al Rinalduzzi la prima giornata del girone C di Seconda categoria tra i padroni di casa del Montopoli e Monte San Giovanni. Bene i gialloblu che vanno avanti dopo pochi minuti con il primo gol di Ippoliti con la maglia dei “corsari”, poi gli ospiti reagiscono, falliscono un rigore nel primo tempo e in extremis raggiungono il pari con Felicioni.

Il primo tempo

Buona partenza di Montopoli che comincia a creare occasioni da subito: al 2’ Gulino calcia al volo dalla destra e pesca con un tiro cross l’inserimento di Ippoliti il quale non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da pochi passi. La nuova punta dei gialloblu avrà poco dopo modo di rifarsi: all’8’ lancio lungo dalla destra di Abatelli proprio per Ippoliti che vede il portiere in uscita e con un pallonetto preciso lo batte per l’1-0 montopolese. La reazione degli ospiti arriva al quarto d’ora: cross basso dalla sinistra di Patacchiola a servire Carlo Mei il quale da centro area calcia spedendo però il pallone alto sopra la traversa.

Dopo tre minuti prende bene posizione Patacchiola in area, riesce a girarsi e a calciare di sinistro costringendo Daja alla respinta in tuffo. Al 34’ Monte San Giovanni ha la possibilità di rimettere in equilibrio la gara: fallo di mano di Del Bufalo in area sanzionato dal direttore di gara Ceccanese e calcio di rigore per gli ospiti. Dagli undici metri va Patacchiola il quale incrocia col sinistro angolando troppo e spedendo il pallone fuori. Al 40’ è ancora Patacchiola a provarci con un colpo di testa da centro area che però termina lontano dalla porta difesa da Daja. Poco prima dell’intervallo Ippoliti prova a raddoppiare con un colpo di testa su calcio d’angolo che finisce però sull’esterno della rete.

La ripresa

Al 50’ grande chance per Monte San Giovanni su corner: Matteo De Santis pescato al limite calcia al volo di sinistro trovando la risposta di pugni di Daja; sulla ribattuta va poi Carlo Mei il quale non riesce però ad inquadrare lo specchio. Montopoli prova ad agire di rimessa sfruttando gli spazi lasciati dalla difesa ospite e al 52’ va vicinissima a raddoppio con la ripartenza di capitan Gulino, il quale trova però la risposta in uscita di De Angelis. Al 65’ ci prova Salustri da fuori ma il suo tentativo finisce alto. Tre minuti più tardi ancora una conclusione di Montopoli, questa volta con Del Bufalo che dalla sinistra calcia al volo sul primo palo trovando la respinta di De Santis. Grande chance per Montopoli in ripartenza al 75’ ma Salustri non riesce a servire bene un compagno in situazione di 3 contro 1. Monte San Giovanni prova nei minuti finali a mettere palloni pericolosi nell’area dei padroni di casa e in pieno recupero riesce a raggiungere il pari: calcio d’angolo battuto da Gianluca Mei sul secondo palo, pallone preciso per la testa di Felicioni che inquadra lo specchio e sigla l’1-1 definitivo al 93’.

Dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «C’è rammarico per il risultato e per la prestazione. Siamo partiti bene, creando subito occasioni e passando in vantaggio, poi ci siamo adattati troppo al loro gioco. Nella ripresa non siamo riusciti a gestire bene le ripartenze che la loro difesa sbilanciata ci ha concesso e nel finale abbiamo pagato, difendendo male sull’ultimo corner. Loro sono un’ottima squadra e gli va dato merito. C’è ancora molto da lavorare, oggi non siamo riusciti a riproporre sul campo quanto preparato in settimana. Pensiamo subito al prossimo match contro Santa Susanna»

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Un pareggio per quello che si era visto in campo era il minimo. Venivamo a questa partita con diversi infortunati, uno anche nel riscaldamento di oggi e uno durante la gara. Nonostante ciò e il rigore sbagliato nel primo tempo, non ci siamo demoralizzati e siamo riusciti a reagire e a raggiungere il pari su un campo molto difficile. Pensiamo alle prossime gare, recuperando energie e sperando di cominciare bene anche in casa».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Di Ruggiero (62’ Capasso), Valloni (50’ Mirt), Del Bufalo, Salustri, Popescu, Ippoliti, Gulino (72’ Mangiante), D’Ascenzi. A disp. Ferretti, Rinalduzzi, Biccire, Turchetti, Ammiraglia, Caldarola. All. Cimei

Monte San Giovanni: De Angelis V., Mei G., Felicioni, Bianchetti, Barbante, Ciogli, Tommasi (85’ De Angelis R.), Mei C. (71’ Coronetta), De Santis M. (82’ Renzi), Mariani, Patacchiola. A disp. Bientinesi, Clementini, Fenici, De Angelis D., Galassetti, Marchetti. All. Bianchetti

Arbitro: Stefano Ceccanese di Roma 1

Marcatori: 8’ Ippoliti (MP), 90+3’ Felicioni (MSG)

Note: ammoniti: Abatelli, Popescu, D’Ascenzi, Capasso (MP), Barbante, Mei G. (MSG). Angoli 3-7, spettatori 150 circa