Montopoli infila il tris: Sporting Corvaro battuto 2-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Terza vittoria consecutiva per Montopoli che al Rinalduzzi supera per 2-0 lo Sporting Corvaro nell’anticipo della quinta giornata del girone C di Seconda categoria. D’Ascenzi apre le marcature a fine primo tempo e Ippoliti nella ripresa chiude la gara in contropiede.

I gialloblù agganciano momentaneamente in vetta Piazza Tevere a 10 punti, mentre Corvaro interrompe la striscia di vittorie consecutive e resta a quota 6 punti.

Il primo tempo

Dopo pochi minuti Montopoli prova a sorprendere la retroguardia ospite con il destro a giro da fuori area di Salustri che si spegne a lato di un soffio. Dopo un minuto ci prova ancora Turchetti da fuori ma la sua conclusione è debole e sfila a lato. Al 28’ ancora grande chance per i padroni di casa: pescato in area Ippoliti che di testa indirizza bene verso la rete, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Carmine Leonardi. Corvaro prova a reagire e 5 minuti dopo ha una grande occasione con Massimi che lancia Paolo Bertoldi il quale non inquadra la porta da ottima posizione. Sul finale di primo tempo si sblocca la gara: errore in disimpegno della difesa ospite che non riesce a rinviare e lascia il pallone a D’Ascenzi che dal limite calcia di prima intenzione scavalcando con un bel pallonetto il portiere Desanctis per l’1-0 Montopoli.

La ripresa

Dopo trenta secondi subito chance per il raddoppio per i padroni di casa: lancio lungo verso Patras il quale mette giù, entra in area e calcia trovando sulla sua strada la respinta di Desanctis.

Cinque minuti più tardi il tentativo di D’Ascenzi viene vanificato ancora da una bella uscita di Desanctis che manda il pallone in angolo. Corvaro alza il baricentro esponendosi alle ripartenze dei “corsari” e al 63’ Salustri lancia per Ippoliti che pesca al limite dell’area Patras il quale calcia alto di poco. Un minuto più tardi sul ribaltamento di fronte Massimi va alla conclusione da fuori area, ma il suo tentativo, deviato da un difensore, termina di poco alto. Al 67’ arriva il raddoppio: bel contropiede orchestrato dal tridente offensivo dei padroni di casa con Gulino che serve D’Ascenzi il quale è bravo a leggere la situazione e a premiare l’inserimento di Ippoliti, con l’attaccante gialloblu che di sinistro incrocia un delizioso diagonale che manda la palla all’angolino per il 2-0. Corvaro davanti è imprecisa e spreca mentre Montopoli in ripartenza va a caccia della terza rete. All’80’ Salustri, servito da Ippoliti, calcia al volo alto da ottima posizione. Corvaro si fa vedere nell’area avversaria con Paolo Bertoldi il quale serve Luca Leonardi scavalcando la difesa ma il tentativo dell’attaccante ospite sfiora soltanto il palo e termina sul fondo. All’85’ tiro a giro da fuori di Massimi che non trova fortuna e si spegne a lato. Capasso prova a punire gli ospiti in contropiede ma il suo tentativo viene respinto ancora una volta da Desanctis. Al 90’ prova a riaprirla Corvaro con il cross dalla destra di Paolo Bertoldi sul quale non arriva l’intervento vincente in allungo di Luca Leonardi. Pochi secondi più tardi lo stesso Leonardi sarà espulso dal direttore di gara per qualche parola di troppo che gli vale anticipatamente la via degli spogliatoi. Il tentativo nel recupero di Amanzi con il sinistro termina fuori di poco. Montopoli vince confermandosi imbattuta in campionato.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita dura contro una buona squadra che non a caso veniva qui con due vittorie consecutive. Siamo rimasti sul pezzo, lottando su ogni pallone, bravi a sbloccarla prima della fine del primo tempo e a punirli in velocità nella ripresa. Nel finale abbiamo rischiato un po’ troppo, la gara poteva riaprirsi in un attimo. Ci prendiamo questi tre punti e pensiamo al prossimo impegno contro Cantalupo».

Mattia Corazza, difensore Sporting Corvaro: «Partita maschia, abbiamo giocato contro una bella squadra ma pure noi siamo andati bene. Noi non siamo riusciti a concretizzare tre o quattro occasioni che avevamo costruito. Loro hanno capitalizzato su due errori nostri e hanno vinto 2 a 0. Da martedì ci rimettiamo sotto per affrontare nei migliori dei modi la partita di sabato prossimo contro Torri in Sabina. Siamo un grande gruppo e ci crediamo, sono sicuro che già da sabato faremo bene».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Turchetti N. (67’ Capasso), Valloni, Del Bufalo, Salustri (90+4’ Solito), Popescu, Ippoliti, Gulino, D’Ascenzi (85’ Di Ruggiero).A disp. Nasir, Biccirè, Nescatelli, Caldarola, Rinalduzzi, Turchetti M. All. Cimei

Sporting Corvaro: Desanctis, Leonardi C., Corazza, Corsi, Scancella (70’ Amanzi), Bertoldi M. (70’ Leonardi M.), Bertoldi P., Massimi, Tempesta M. (85’ Paone), Leonardi L., Di Gaetano. A disp. Casale, Tempesta A., Franchi, Innocenzi, Frezzini.

Arbitro: Leonardo Losciano di Roma 1

Marcatori: 42’ D’Ascenzi, 67’ Ippoliti

Note: espulso al 90’ Leonardi L. (C) per proteste, ammoniti: Del Bufalo, Gulino (M), Corsi, Bertoldi M., Massimi, Tempesta M. (C), angoli 3-5, spettatori 150 circa