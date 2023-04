Montopoli batte Sporting Corvaro 2-0 e sale al terzo posto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una doppietta di capitan Gulino regala a Montopoli tre punti importanti che gli consentono di scavalcare Forano e di portarsi al terzo posto del girone C di Seconda categoria. Al Rinalduzzi finisce 2-0 contro una buona Sporting Corvaro che recrimina su un paio di episodi nel primo tempo. Montopoli sale dunque a quota 38 punti, mentre Corvaro resta a 18.

Il primo tempo

Brivido per i padroni di casa dopo 3 minuti: Massimi lancia in profondità per Di Girolamo che segna superando l’uscita di Daja con un pallonetto al volo ma l’arbitro Simeoni ferma tutto per una posizione dubbia di fuorigioco dell’attaccante tra le proteste ospiti. Sul ribaltamento di fronte azione in fotocopia di Montopoli che libera alla conclusione Galli ma il suo tiro è impreciso. Al 10’ Corvaro va vicinissimo al vantaggio: Amanzi va via sulla destra, mette in mezzo per Di Girolamo che calcia a botta sicura trovando un riflesso miracoloso di Daja che copre bene lo specchio e manda in angolo tra gli applausi del Rinalduzzi. Al 23’ arriva il vantaggio dei “corsari”: cross dalla sinistra di Del Bufalo per Gulino che controlla in area, si gira e calcia ad incrociare per l’1-0 Montopoli. Al 28’ insistono i padroni di casa con la conclusione da fuori di Proni che termina a lato di poco. Alla mezz’ora proteste di Corvaro per un contatto in area tra Spiccia e Di Girolamo non sanzionato dal direttore di gara. Al 35’ Massimi su punizione non inquadra lo specchio della porta difesa da Daja. Sul finale di primo tempo occasione promettente per gli ospiti con Massimi che pesca a centro area Matteo De Sanctis ma la sua conclusione viene prontamente ribattuta dalla difesa montopolese.

La ripresa

Al 55’ occasione per i padroni di casa: Del Bufalo di prima premia lo scatto Galli ma il suo sinistro termina sull’esterno della rete. Al 60’ ci prova Corvaro con la conclusione dalla distanza di Matteo De Sanctis che però termina sul fondo. Cinque minuti più tardi Gulino riesce a servire con un cross dal fondo Ferrari: il neo entrato controlla, si porta il pallone sul destro e da posizione defilata cerca di sorprendere il portiere ma la palla si stampa sul palo esterno. Corvaro non riesce a rendersi pericolosa e all’84’ arriva il gol che chiude la gara: splendida azione sulla destra in ripartenza dei padroni di casa, pallone che arriva a Quondamstefano che serve in area Gulino, bravo a calciare di prima intenzione e a trovare sul secondo palo la rete del 2-0 e della doppietta personale. Montopoli ha anche la chance per andare sul 3-0 ma il tiro dal limite di Ferrari viene respinto dal portiere De Sanctis.

Le dichiarazioni post gara

Cristian Ferretti, tecnico Montopoli: «Abbiamo fatto una buona gara, faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi. Sapevamo di affrontare un avversario tosto che ha bisogno di punti, abbiamo preparato bene la partita e sono soddisfatto. Nella ripresa, a differenza di domenica scorsa, siamo stati più concentrati, non abbiamo concretizzato molte azioni ma nel finale siamo riusciti a chiudere la gara con un’azione splendida frutto del lavoro fatto in allenamento. Gara corretta, faccio i miei complimenti a Corvaro sia per come ha giocato che per come si è comportata in campo».

Mauro Coletta, tecnico Sporting Corvaro: «I ragazzi hanno fatto del loro meglio per giocarsi la partita. Abbiamo creato e giocato bene ma purtroppo tutto questo non è bastato. In diversi episodi siamo stati sfortunati, sia in occasione del gol annullato che del rigore non dato. Andiamo avanti a testa alta, recupereremo nella prossima gara degli elementi importanti».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Spiccia, Del Bufalo, Vavalli (53’ Popescu), Valloni, Quondamstefano, Proni (65’ Di Ruggiero), Caldarola (72’ Abatelli), Galli (82’ Capati), Gulino, Capasso (57’ Ferrari). A disp. Ferretti, De Santis F., Rinalduzzi, De Santis Mar. All. Ferretti

Asd Sporting Corvaro: De Sanctis L., Leonardi M., Leonardi C., Corsi, Scancella, De Sanctis M., Maceroni G., Massimi, Paone (65’ D’Antonio), Di Girolamo (70’ Franchi E.), Amanzi (90’ Innocenzi). A disp. Bertoldi, Franchi L., Maceroni E. all. Coletta

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Reti: 23’ e 84’ Gulino

Note: ammoniti: Di Girolamo, Paone (SC), Vavalli (M); angoli 1-2, spettatori 100 circa