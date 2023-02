Accolto il ricorso del Cittareale: il portiere non andava espulso, si ripete la sfida vinta dal Real Gavignano Ponzano

RIETI - Real Gavignano Ponzano-Cittareale si rigioca. Tutto da rifare per la gara valevole per la decima giornata del girone C di Seconda categoria. il Giudice Sportivo ha infatti accolto il ricorso degli ospiti che chiedeva la ripetizione per errore tecnico dell’arbitro. Una decisione importante che ha pochi precedenti. Cittareale chiedeva infatti che fosse riconosciuto un errore tecnico durante la gara persa contro il Real Gavignano Ponzano dello scorso 14 gennaio: il fatto incriminato riguarda il fallo da rigore al 23’ del primo tempo (sul punteggio di 0-0) che ha portato all’espulsione del portiere De Filippis tra le proteste dei giocatori ospiti. Espulsione poi decisiva per il risultato della partita (4-1 per Gavignano) in quanto Cittareale è stata costretta a giocare per oltre 70 minuti in inferiorità numerica e senza un portiere di ruolo. L’arbitro dell’incontro, Roberto Alexander Lopez di Roma 1, ha riconosciuto l’errore in quanto secondo il regolamento il portiere De Filippis avrebbe dovuto ricevere un’ammonizione invece di un cartellino rosso. Ricorso così accolto e partita da ripetere.

Il comunicato

Real Gavignano Ponzano – Cittareale: Il Giudice Sportivo esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Cittareale nei termini previsti dalle norme vigenti con il quale si deduce che l'arbitro designato avrebbe compiuto un errore tecnico contravvenendo a quanto prescritto nella regola 12 del regolamento del giuoco del calcio. La ricorrente afferma che al 23' del primo tempo un calciatore della squadra avversaria veniva fermato dal portiere della società Cittareale. Il direttore di gara decretava un calcio di rigore per la squadra avversaria quindi espelleva il portiere non applicando quanto previsto dal regolamento del giuoco del calcio - regola 12, che non prevede l'espulsione del calciatore negandogli un evidente opportunità di segnare una rete. In considerazione a quanto sopra descritto chiede la ripetizione della gara. Quest'Organo Giudicante, esaminati gli atti ufficiali, e sentito l'arbitro designato questi, con riferimento alla gara in oggetto riportata sul referto che l'espulsione del portiere De Filippis Mattia della società Cittareale è stata comminata per un errore, in quanto il portiere per l'infrazione commessa doveva ricevere una ammonizione e non l'espulsione così come decretata. In virtù dell'art. 10, comma 4 lettera C

Delibera:

a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Cittareale;

b) di ordinare la ripetizione della gara per errore tecnico dall'arbitro dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza.

c) nulla per il contributo.

Come cambia la classifica

Questo provvedimento ridisegna inevitabilmente la classifica che fino ad oggi vedeva proprio il Real Gavignano Ponzano in testa. Adesso la squadra di mister Galassetti è si in testa ma con 23 punti e una gara in più rispetto a Monte San Giovanni, al momento seconda a pari merito con Forano. Cittareale che è al quarto posto con 19 punti, ha due gare da recuperare.

Real Gavignano Ponzano 23

Monte San Giovanni 22

Forano 22

Cittareale 19

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Sporting Corvaro 13

Sannta Susanna 12

Alto Lazio 11

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Velinia 5

Gens Cantalupo con una gara in più

Monte San Giovanni, e Torri in Sabina con una gara in meno

Cittareale con due gare in meno