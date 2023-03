Forano rialza la testa e si riporta al terzo posto: Torpedo travolta 7-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria Forano che batte nettamente la Torpedo nella quinta giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Finisce con una goleada, 7-2 per i padroni di casa che al Comunale sono già avanti 3-0 alla fine della prima frazione di gioco.

È la prima vittoria dei foranesi nel girone di ritorno dopo tre sconfitte e un pareggio. La squadra di mister Munzi si riporta così al terzo posto con 32 punti. La Torpedo resta a quota 13.

Il primo tempo

Il primo squillo è degli ospiti dopo cinque minuti con Grifoni che si accentra e calcia di destro dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Migliorati serve in area Tetto che di testa mette in rete ma l’urlo di gioia dell’attaccante foranese è vanificato dal fischio dell’arbitro che segnala una posizione di fuorigioco. Al quarto d’ora ancora pericolosa la Torpedo: cross dalla sinistra di Gunnella per la testa di Tardioli ma Grillini è attento e bravo e respinge in angolo. Al 20’ ci prova Forano con Tessicini che dal limite calcia col sinistro però centralmente. Al 28’ Antonini va al tiro dalla distanza è il suo tentativo finisce fuori di poco. Sfiora il vantaggio la Torpedo alla mezz’ora con Vassallo che su punizione colpisce la traversa. Ospiti vicini al gol anche al 32’ con Ciogli che serve Vieriu in area ma il tiro dell’attaccante reatino viene respinto da Grillini. Sul ribaltamento di fronte lancio in profondità di Magrini per Mandosi che incrocia e batte Caprioli per l’1-0 foranese. Al 45’ arriva il raddoppio: Mandosi dalla destra mette un cross basso per servire a centro area Tetto che mette il pallone all’angolino per il 2-0. Nel recupero azione in contropiede dei padroni di casa: Tetto fa la sponda per Migliorati che serve al centro Mandosi il quale non deve far altro che depositare in rete il pallone del 3-0 prima dell’intervallo.

La ripresa

Gli ospiti in avvio di secondo tempo partono fortr: incursione di Vassallo in area che viene poi da Gunnella che spiazza Grillini per l’1-3. Forano però è in giornata di grazia e dopo pochi minuti cala il poker: splendido passaggio filtrante di Bontempi che premia l’inserimento di Mandosi il quale mette in rete firmando la tripletta personale e il 4-1. Al 66’ Mandosi, stavolta nelle vesti di assist-man, serve Passerotti che appena entrato in area beffa Caprioli con un pallonetto che vale il 5-1. Dilagano i padroni di casa che al 70’ segnano anche il 6-1: Magrini dalla destra mette il pallone al limite dell’area dove arriva puntuale il piattone di Migliorati che di precisione segna il suo decimo gol in campionato. All’83’ altra rete dei foranesi: ancora Magrini al cross questa volta per Tessicini che sul secondo palo mette giù e insacca per il settimo gol dei rossoblu. Due minuti più tardi anche gli ospiti trovano la via della rete con Grifoni, bravo ad anticipare l’uscita di Grillini e segnare il definitivo 7-2.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: “Una vittoria era ciò di cui avevamo bisogno. Al di là del risultato largo, dovevamo ritrovare la serenità e la giusta armonia dopo risultati non felici. Siamo partiti un po’ lenti, alcuni dettagli sono ancora da correggere ma siamo felici di essere tornati alla vittoria”.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: “Siamo entrati in campo bene, creando pericoli e occasioni. Il 3-0 del primo tempo ci ha buttato giù e non siamo più riusciti a rientrare in partita. Complimenti a loro che hanno fatto una grande gara e dimostrato di essere una bella squadra”

Tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Grillini, Magrini, Pandoli, Antonini, Angeloni (46’ Pelliccione, dal 65’ De Santis), Colangeli (46’ Donati), Bontempi, Tessicini, Mandosi (72’ Boudouma), Tetto (55’ Passerotti), Migliorati. A disp. Di Paolo, Borriello. All. Munzi

Torpedo Rieti: Caprioli, Gunnella( 67’ Ricciardi), Di Lorenzo, Basilici, Cordeschi (46’ Serva), Bartolomei (78’ Selvi), Grifoni, Ciogli (82’ Nobili), Vieriu, Vassallo, Tardioli (46’ Norcia). A disp. Pitorri, Galeone. All. Basilici

Arbitro: Marco Fornai di Viterbo

Reti: 33’, 45’ e 60’ Mandosi, 45+2’ Tetto, 66’ Passerotti, 70’ Migliorati, 83’ Tessicini (F), 52’ Gunnella rig., 83’ Grifoni (T)

Ammoniti: Tetto, Angeloni, Migliorati (F), Basilici, Ciogli, Serva (T)

Note: angoli 2-6, spettatori 100 circa