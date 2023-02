Forano conferma l'imbattibilità casalinga: Sporting Corvano ko 5-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Chiude alla grande il girone d’andata il Forano che davanti ai propri tifosi batte lo Sporting Corvaro per 5-1. I padroni di casa si confermano imbattuti al Comunale e si prendono la seconda posizione in classifica del girone C di Seconda categoria in solitaria con 28 punti. Corvaro, che dopo pochi minuti passa in vantaggio, subisce la rimonta dei foranesi e restano così a quota 14 punti.

Il primo tempo

Provano a rendersi pericolosi gli ospiti dopo 5 minuti con la conclusione di Paone parata centralmente da Favetta. Al 10’ risposta dei padroni di casa: lancio di Angeloni sul quale si avventa Tetto che di tacco serve l’arrivo di Bidini ma l’esterno foranese sfiora soltanto l’incrocio. Doccia fredda per i padroni di casa che vanno sotto su una disattenzione difensiva: al 13’ rinvio dal fondo battuto da Di Girolamo, due difensori foranesi vanno sul pallone aprendo però la strada a Leonardi che solo davanti a Favetta segna con un pallonetto l’1-0 Corvaro. Gli ospiti vanno ancora alla conclusione al 17’ con il bel sinistro di Amanzi che impegna alla parata in tuffo Favetta. Forano è chiamato alla reazione e ci prova al 20’ con la punizione di Migliorati che termina alta. Al 24’ punizione per Corvaro battuta da Massimi il quale trova la risposta di Favetta che alza la palla sopra la traversa. Al 28’ costretto al cambio Bidini per un problema alla coscia. Dopo due minuti arriva il pareggio dei foranesi: Bontempi allarga sulla sinistra per Donati che si porta il pallone sul fondo e mette in mezzo proprio per la zampata di Bontempi il quale segna il suo primo gol stagionale e pareggia i conti. Forano conquista campo e comincia a creare occasioni da rete una dopo l’altra. Al 33’ cross di Magrini per la testa di Tetto ma il centravanti foranese non trova lo specchio della porta. Dopo cinque minuti doppia chance per Forano, prima con Tetto che servito a centro area da Donati lascia partire un tiro che viene deviato in angolo dalla difesa ospite e poi con Borriello il quale stacca di testa sul cross di Migliorati ma manda alto sopra la traversa. Sul finale di primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa: recupero di Angeloni, palla sulla destra per Magrini che serve in area Tetto il quale non perdona e mette all’angolino il pallone del 2-1.

La ripresa

Nel secondo tempo Forano prova a controllare il palleggio e a non concedere nulla a Corvaro. Al 50’ Borriello prova la girata in area ma il suo sinistro si spegne alto sopra la traversa. Al 69’ bella azione dei padroni di casa che premia la corsa di Farinelli, cross sul secondo palo per Magrini il quale serve il neo entrato Passerotti per il gol del 3-1. Corvaro subisce il colpo e dopo due minuti su una ripartenza fulminea dei padroni di casa subisce la quarta rete: scatto di Bontempi sulla destra, pallone al limite per Donati il quale non dà scampo al portiere ospite e cala il poker per Forano. Al 73’ Forano dilaga: nell’area avversaria Magrini, nei panni dell’assist man, serve sulla sinistra Migliorati che stoppa e incrocia per il 5-1 definitivo. Nel finale i padroni di casa pensano a gestire il pallone senza concedere nulla agli ospiti.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Un ottimo risultato per chiudere al meglio il girone d’andata. In casa ci confermiamo imbattuti e questo è un ottimo segnale. Dobbiamo sicuramente migliorare il nostro score lontano dal Comunale, spesso ci troviamo in svantaggio su disattenzioni come successo oggi e facciamo fatica a concretizzare le occasioni che ci capitano. Anche oggi sotto di una rete abbiamo faticato ad ingranare e a ribaltare la gara, poi nel secondo tempo siamo entrati bene. Siamo secondi da soli, adesso cerchiamo di ricominciare settimana prossima al meglio per il prosieguo del campionato».

Mauro Coletta, allenatore Asd Sporting Corvaro: «Stiamo facendo fatica quest’anno anche per diversi infortuni che stanno compromettendo il nostro cammino. La nostra idea ad inizio anno era di ripartire con la squadra che era arrivata terza lo scorso anno, poi diverse situazioni hanno ridimensionato i nostri obiettivi e la nostra classifica. Oggi abbiamo approcciato bene la gara, siamo passati in vantaggio ma come spesso ci capita appena abbiamo subito il gol ci siamo disuniti. Puntiamo a recuperare pedine importanti per il girone di ritorno per provare a risalire la classifica».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Bidini (28’ Colangeli), Antonini, Quintaie, Angeloni (76’ Coppari), Donati, Migliorati (78’ Di Paolo), Borriello, Tetto, Bontempi. A disp. Grillini, De Santis, Boudouma, Mocci. All. Munzi

Sporting Corvaro: Casale, Leonardi C., Di Girolamo, Corsi, Leonardi L., Massimi, Bertoldi, Maceroni G.(67’ Bertoldi), Paone (55’ Leonardi M.), Amanzi, Franchi. A disp. Desanctis, Franchi E., D’Antonio, Maceroni M. All. Coletta

Arbitro: Luca Mattia Schiada di Viterbo

Marcatori: 13’ Leonardi L. (C), 30’ Bontempi, 44’ Tetto, 69’ Passerotti, 71’ Donati, 73’ Migliorati (F)

Note: ammoniti Bidini, Colangeli (F), Corsi, Paone (C); angoli 5-4; spettatori 150 circa