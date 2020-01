RIETI - Nella prima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria arriva al campo "Anselmo Belloni" di Montasola la capolista Fiamignano Equicola che s'impone sul Casperia per 4-0 e prosegue la sua marcia al vertice della classifica.



Nella prima parte della gara i padroni di casa mostrano una buona concentrazione e si rendono pericolosi al 13' con Ottaviano ma il tiro viene bloccato da Ferrarese. Dalla parte opposta, al 19', Nobili blocca un pallone insidioso di Federico Ottaviani ma nulla può, al 21', sull'irruzione di Di Leva che porta in vantaggio il Fiamignano con un tiro da centro area. Al 32' il Casperia replica con un assist di Benzi sul quale non arriva alla deviazione Ottaviano. Gli ospiti ci riprovano al 36' con Antonio Anselmi con un tiro dalla distanza respinto dai difensori avversari: riprende Marco Anselmi ma il pallone termina a lato. Al 40' Nobili sventa un'incursione di Federico Ottaviani ed al 43' al Casperia capita l'occasione migliore per agguantare il pareggio ma Filippi, solo davanti al portiere, spedisce il pallone a lato della porta.

La ripresa si apre con il raddoppio del Fiamignano realizzato da Di Giovanni su un'azione di calcio d'angolo ed al 25' la gara s'incanala definitivamente a favore degli ospiti con l'espulsione del portiere Nobili per proteste dopo essere stato ammonito. In porta va Negri ed il Fiamignano realizza altre due reti: al 38' con Federico Ottaviani ed al 45' con Orlandi. Da segnalare una traversa colpita da Simone Colletti nei minuti conclusivi dell'incontro.



I COMMENTI

Massimo Petrocchi, direttore sportivo Casperia

«Il primo tempo è stato equilibrato ed abbiamo sbagliato due occasioni clamorose per segnare. Nella ripresa gli ospiti, ai quali facciamo i complimenti per l'ottimo campionato che stanno disputando, hanno avuto il sopravvento complice anche l'espulsione del nostro portiere e la gara non ha più avuto storia».

Emiliano Lucentini, tecnico Fiamignano Equicola

«Nel finale del primo tempo abbiamo concesso qualcosa agli avversari ma dopo il nostro vantaggio non abbiamo avuto alcun problema facendo alto calcio. Nella ripresa abbiamo continuato con grande convinzione e sicurezza: tutti i giocatori hanno risposto alla grande e meritano i complimenti per il loro comportamento ed i risultati che premianoil lavoro svolto durante la settimana. Un plauso particolare va oggi rivolto a Di Leva (43 anni) e Orlandi (16 anni): il più anziano ed il più giovane del gruppo, entrambi in gol!».



IL TABELLINO

Casperia: Nobili, De Angelis (15' st Forcellini), S.Colletti, Flamini, Buzarin, Negri, Proni, Benzi, Filippi, Ottaviano, Orsini (15' st Cianciarulo). A disp. F.Colletti, Fiori, Sellitri, Sagoleo. All. Federico Chini

Fiamignano Equicola: Ferrarese, M.Anselmi (22' st Fabrizi), A. Ottaviani, A.Anselmi, Gallina, Brandini (15' st Rossi), F.Ottaviani, Di Leva (5' st Di Filippo), Di Cesare, Di Giovanni, Di Girolamo (30' st Orlandi) . A disp. Pocorobba. All. Emiliano Lucentini

Arbitro: Battilocchi di Rieti

Reti: 21' pt Di Leva, 5' st Di Giovanni, 38' t Federico Ottaviani, 45' st Orlandi

Note: espulso 25' st Nobili; ammoniti Negri, Nobili; angoli: 4-1

