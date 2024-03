Seconda: Borgorose rallenta, Msg contesta l'arbitraggio, Forano deludente. I commenti

RIETI - Tra sorrisi, conferme e rammarichi, si è chiusa la ventesima giornata del campionato di Seconda categoria. Santa Susanna resta al comando del girone C grazie al successo con Velinia. Bene anche le inseguitrici Sporting Corvaro e Montopoli. Frena Borgorose sul campo di Alto Lazio. Ne approfitta Piazza Tevere che accorcia sulle prime posizioni, mentre Monte San Giovanni recrimina. Torri conquista la terza vittoria consecutiva nel derby con la Gens Cantalupo. Forano rimonta ma non riesce a guadagnare punti importanti per la classifica del girone D, rimanendo al terzo posto.

Risultati, marcatori e commenti (XX giornata)

Girone C

Alto Lazio – Borgorose 1-1

Vitale (A), Ottaviani (B)

Borgorose frena sul campo di Alto Lazio e non va oltre l’1-1. I padroni di casa lottano nonostante una formazione decimata dalle assenze e guadagnano un punto confermandosi difficili da battere tra le mura amiche. Borgorose sale a 38 punti e viene agganciato da Montopoli al terzo posto.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «In una situazione di emergenza, con gran parte dei ragazzi fuori per infortunio, devo dire che mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ci siamo aiutati a vicenda. Una gara tosta e coriacea, loro sono un’ottima squadra, la classifica lo dimostra, ma abbiamo avuto le nostre occasioni per poterci esprimere. In settimana spero di poter recuperare gli assenti in modo da lavorare tutti insieme e chiudere al meglio la stagione»

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «La partita di sabato per noi è stata una partita decisamente sottotono, con tanti errori e tante occasioni sprecate. Qualche tempo fa avrei tenuto stretto un punto ma oggi no perché siamo nella fase finale di questo campionato e per il posto dove siamo e quello che abbiamo dimostrato non ci possiamo permettere questi errori. Spesso come in questo caso ho sentito dar la colpa agli arbitri ma per me questo è l'alibi dei perdenti e colgo l'occasione per far i complimenti agli avversari che hanno sfruttato questo nostro momento "no". Ci aspetta un lungo riposo e tanto da fare»

Santa Susanna – Velinia 3-0

Alessandrini, Antonacci, Antonacci

Bene il Santa Susanna che per festeggiare il cinquantenario dalla nascita del club, batte il Velinia 3-0 confermandosi in vetta. La squadra di mister Pompili non vuole fermare la sua corsa e si concentra subito sui prossimi impegni.

Roberto Pompili, allenatore Sanat Susanna: «Gara giocata su un campo al limite della praticabilità e questo chiaramente ha creato difficoltà enormi a tutti ma di più a noi che dovevamo fare la partita. Comunque l’abbiamo interpretata bene, con giusto piglio agonistico e senza troppi fronzoli. Perciò dico bravi ai ragazzi. Adesso testa alle prossime due trasferte che delineeranno la nostra classifica»

Sporting Corvaro – Atletico Cantalice 3-1

Amanzi, Corsi, Corazza (SC), Patacchiola (AC)

Reazione dello Sporting Corvaro che cancella il passo falso di settimana scorsa battendo 3-1 l’Atletico Cantalice. Gara importantissima per il percorso dello Sporting che sale a quota 41 punti, momentaneamente al secondo posto, e si prepara al match fondamentale contro Poggio Bustone. Cantalice resta a 22 punti.

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Partita che nascondeva numerose insidie, Cantalice è una signora squadra, con calciatori di livello, che all'andata ci ha costretto al pareggio. A questo si aggiungevano alcune defezioni per influenze stagionali varie e campo ai limiti della praticabilità. Inoltre la sconfitta di domenica scorsa aveva inevitabilmente lasciato delle scorie. Riusciamo a sbloccare la gara a metà primo tempo e da lì in poi ci siamo liberati mentalmente, ci siamo ritrovati come squadra ed è andato tutto in discesa. Non smetterò mai di ripetere che noi siamo gli avversari più temibili di noi stessi. Sabato ci aspetta un crocevia fondamentale per il campionato, affrontiamo la squadra che ad oggi è la più forte del campionato a mio parere ma abbiamo tutto il potenziale per poter fare bene. Sabato capiremo a cosa possiamo aspirare. Ringrazio la gente del paese e la CVM che nonostante il freddo e la pioggia ci aiuta come se fossero in campo con noi. Vorrei dedicare la vittoria al bomber Berardino Di Girolamo, ragazzo d'oro e sfortunato, rientrava titolare dopo un infortunio alla prima giornata e dopo 2 minuti purtroppo è stato costretto a dare di nuovo forfait. Ti aspettiamo, forza Bera»

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Abbiamo affrontato forse la squadra più forte del campionato a mio parere, su un campo storicamente difficile e malgrado il risultato dica 3-1 ce la siamo giocata e siamo stati pericolosi più volte senza riuscire a concretizzare le buone occasioni create. Una sconfitta che ci sta, non possiamo recriminare nulla ai ragazzi per la prestazione e l'impegno dimostrato in campo»

Torpedo Rieti – Montopoli 1-3

Volpi (T), Terribili, Ippoliti, Ippoliti (M)

Non perde colpi il Montopoli che resta sulla scia delle prime della classe battendo 3-1 la Torpedo Rieti a domicilio. Buona prestazione dei reatini che pareggiano il vantaggio iniziale di Terribili e poi cadono nel finale. Montopoli si porta al terzo posto con 38 punti ma con due gare in meno rispetto alla capolista Santa Susanna. La Torpedo resta a quota 7 punti.

Federico Volpi, attaccante Torpedo Rieti: «Oggi abbiamo giocato un'ottima partita di fronte ad una delle squadre migliori del campionato. Un primo tempo a viso aperto in cui siamo riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale con un mio goal dopo una grande cavalcata del nostro difensore Di Lorenzo. Nel secondo tempo ci siamo logicamente un po' abbassati subendo il 2 - 1 a pochi minuti dalla fine ma comunque rimanendo in partita con occasioni per pareggiare di nuovo compreso un possibile calcio di rigore. È con questo spirito e da prestazioni come queste che si deve partire se ci si vuole salvare. Complimenti a Montopoli e testa al match di Torri»

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Gara difficile, siamo stati bravi a portarci in vantaggio nei primi minuti, poi purtroppo ci siamo rilassati e abbiamo giustamente subito il pareggio in maniera leziosa. Tornati in vantaggio, abbiamo chiuso la partita nel finale. Questo ci deve servire da lezione per non abbassare mai il livello di concentrazione. Sabato ci aspetta un’altra gara contro un’ottima squadra come Piazza Tevere, dovremo fare una grande partita. Colgo l’occasione per ringraziare Nicola Rinalduzzi, un ragazzo d’oro, fondamentale per la squadra e lo spogliatoio nonostante non venga impiegato molto»

Piazza Tevere – Monte San Giovanni 1-0

Behdjeti

Vittoria di misura per Piazza Tevere che prova a rilanciarsi in vista del finale di campionato. Con questi tre punti i reatini si portano al quinto posto, a meno 2 dal terzo posto.

Monte San Giovanni rimane a quota 22.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «È stata una partita complicata in cui abbiamo dovuto faticare molto per portare a casa i tre punti, un po' per colpa non avendo espresso il nostro miglior calcio ma anche e soprattutto per merito di un avversario forte e organizzato a cui vanno riconosciuti i meriti di essere stato sempre molto bene in campo nonostante l'inferiorità numerica maturata già nel primo tempo. Di buono prendiamo un risultato importante che dà continuità alle ultime prestazioni ma siamo consapevoli che dovremo alzare sicuramente il livello per le sfide che ci aspettano»

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Dopo la gara interna giocata con Montopoli qualche settimana fa non avrei mai immaginato che sarebbe potuto succedere qualcosa di ancora più grave, è davvero impossibile giocare in queste condizioni, un direttore di gara arrogante, presuntuoso e terribilmente inadeguato ha volontariamente deciso di rovinare quella che sarebbe potuta essere davvero una mattinata di calcio gradevolissima. Dopo 20' siamo rimasti in 10 con due ammonizioni comminate a Rossi nel giro di 5 minuti per una simulazione vista solo dall'arbitro e poi per una carica al portiere, nel secondo tempo invece abbiamo assistito ad un gioco di prestigio del fischietto romano che è stato in grado di trasformare una carica sul portiere ovvero su di me in un calcio di rigore per gli avversari con espulsione annessa, questo dopo aver ammonito credo anche il cane del nostro massaggiatore. Il signor Vallecorsa probabilmente alle prime armi ne ha combinate di tutti i colori, fortunatamente in campo ieri c'erano 22 amici ed ognuno di noi ha avuto la maturità di riuscire a mantenere un clima disteso nonostante lo show grottesco messo in atto dall'arbitro, noi di Monte San Giovanni in campionato onestamente parlando non abbiamo più nessun obiettivo tangibile da centrare se non quello di onorare ogni gara e di dare il massimo possibile ad ogni incontro per provare ad arrivare più in alto possibile, cercando chiaramente di rimanere allenati e concentrati al massimo in vista degli imminenti incontri di Coppa Lazio, tuttavia se fossimo stati in lotta per la vittoria del campionato o per non retrocedere una direzione di gara così scadente sarebbe stata davvero dura da digerire. Una partita dove ha regnato l'equilibrio, dove anche con l'uomo in meno abbiamo venduto cara la pelle ed abbiamo cercato di mettere in campo tutto l'impegno, la determinazione, il sacrificio e la grinta possibili sfiorando anche il possibile vantaggio e subendo di fatto il gol della sconfitta su un rigore ai limiti della vergogna. Detto questo poco cambia per la nostra classifica ed in ogni caso posso solo che esprimere massimo rispetto e posso spendere solo ottime parole per Piazza Tevere che nonostante cambi ogni tanto gli interpreti in campo riesce sempre ad essere una squadra competitiva con ottime individualità. Faccio il mio in bocca al lupo ai ragazzi di Piazza Tevere per il rush finale di campionato e come sempre ringrazio di cuore i miei ragazzi per la prestazione che hanno offerto in campo nonostante i 70 minuti in inferiorità numerica, e la mezz'ora finale addirittura con la doppia inferiorità numerica. Al di là della gara, delle decisioni arbitrali, della sconfitta e di altro che conta davvero relativamente, mi sento di dover regalare un pensiero per un amico che ho avuto la fortuna di poter conoscere dentro e fuori dal campo, un vero maestro nel rettangolo di gioco ed un uomo esemplare nella vita di tutti i giorni che purtroppo ci ha lasciato Sabato scorso, Andrea Guadagnoli. Cercherò di fare tesoro di tutti i suoi insegnamenti e colgo l'occasione per stringermi intorno al dolore della sua famiglia»

Gens Cantalupo – Torri in Sabina 1-3

Recchia, Balducci, Borriello (T), Valenti (GC)

Il derby tra Cantalupo e Torri lo portano a casa gli ospiti con un netto 3-1. Terzo successo consecutivo per i gialloblu che salgono a quota 25 punti. Ancora a secco e ultima in classifica la Gens Cantalupo.

Fabrizio Giambenedetti, tecnico Gens Cantalupo: «Bravo il Torri ma nel secondo tempo non abbiamo demeritato. Siamo rientrati in campo con un’altra marcia mostrando di saper gestire la gara: purtroppo dovremmo avere più forza offensiva e questo pregiudica i nostri risultati. Oggi poi il portiere avversario ha effettuato interventi eccezionali e non siamo riusciti a cogliere ancora una volta un risultato positivo»

Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Una vittoria importante che ci permette di proseguire la nostra striscia positiva e sono contento soprattutto del clima e della serenità che regna nel nostro gruppo. Un ringraziamento particolare al nostro staff tecnico ed al pubblico che anche oggi ci ha seguito e incoraggiato fuori casa»

Riposa: Poggio Bustone

Girone D

Forano – Tevere Roma 2-2

Volponi, Giuliani

Frena il Forano che non va oltre il 2-2 contro il Tevere Roma. I padroni di casa vanno sotto nel punteggio di due reti e rimontano nella ripresa fino al 2-2 definitivo che consegna così un punto ai sabini che restano al terzo posto, 7 lunghezze dalla vetta del girone D.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «È stata una partita complicata dove oltre a non essere noi stessi come le ultime gara, abbiamo commesso errori individuali troppo pesanti per una squadra che vuole recuperare in classifica. Abbiamo così buttato un tempo dove il passivo era di due gol, frutto esclusivo di due errori individuali, questo purtroppo ci ha innervosito oltre modo e col passare del tempo siamo stati poco lucidi in alcune scelte, forse dettate dalla voglia di recuperare. Siamo quindi riusciti ad accorciare, ci è stato negato un rigore solare che solo il direttore di gara non ha visto, ed abbiamo pareggiato sempre su rigore allo scadere. Purtroppo questo stop ci toglie molto dal punto di vista della classifica ma proveremo comunque a giocarci le nostre chance finche la matematica ce lo consentirà. Mi dispiace molto per i ragazzi perché capisco i sacrifici e l'attenzione che mettono in allenamento, ma ieri ci è mancato qualcosa, purtroppo quel qualcosa che fa la differenza. I due gol presi così ci hanno messo in grossa difficoltà dal punto di vista emotivo e durante una gara è difficile sopire l'amarezza ed il disappunto di stare sotto 2-0 immeritatamente dal punto di vista del gioco e del controllo stesso. È andata così ma andiamo avanti con la massima determinazione»

Classifica Girone C

Santa Susanna 42

Sporting Corvaro 41

Montopoli 38

Borgorose 38

Piazza Tevere 36

Poggio Bustone 33

Torri in Sabina 25

Alto Lazio 23

Atletico Cantalice 22

Monte San Giovanni 22

Velinia 11

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 0