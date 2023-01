Soddisfatte Real Gavignano Ponzano e Forano, amarezza per Santa Susanna e Gens Cantalupo. I commenti

RIETI - Due rinvii a causa della neve caduta sulla provincia reatina ma anche cinque gare ricche di emozioni. Il weekend appena scorso della Seconda categoria consegna, momentaneamente, la vetta al Real Gavignano Ponzano che vince in trasferta contro Santa Susanna per 2-0. Bene anche Forano che si impone 2-1 sulla Gens Cantalupo e aggancia in seconda posizione il Monte San Giovanni (che ha però una gara da recuperare). Si rialza lo Sporting Corvaro dopo il ko di settimana scorsa e si regala i tre punti nella sfida del Gudini contro la Torpedo Rieti (0-2 il finale). Continua l’ottima striscia di risultati utili l’Atletico Cantalice che con un secco 3-0 batte il Velinia. Unico pareggio di giornata quello tra Piazza Tevere e Montopoli: 1-1 nel freddo match del Gudini. Resta adesso da capire quando potranno essere recuperate le sfide tra Cittareale e Monte San Giovanni e tra Alto Lazio e Torri in Sabina.

Risultati, marcatori e commenti (XI gornata)

Santa Susanna – Real Gavignano Ponzano 0-2

Giovannelli N., Loreti D.

Vince ancora il Real Gavignano Ponzano che batte al Micheli di Rivodutri anche il Santa Susanna per 2-0. Diagonale vincente da fuori area di Giovannelli e raddoppio di Loreti, tutto nel secondo tempo. I padroni di casa hanno anche la chance per riaprire la partita ma il bomber Ometto sbaglia il calcio di rigore. Santa Susanna rimane così a 9 punti in classifica, mentre il Real Gavignano Ponzano balza in testa con 23 punti (aspettando l’esito del ricorso presentato da Cittareale per la gara di dieci giorni fa).

Emanuele Mencarelli, dirigente Asd Santa Susanna: «Abbiamo giocato alla pari nel primo tempo, nella ripresa siamo scesi un po’, siamo passati in svantaggio in un momento in cui non stavamo subendo più di tanto. Da quel momento però ci siamo disuniti e abbiamo subito il raddoppio. Nel finale abbiamo provato a mettere in campo tutte le energie per provare a riprendere la partita, abbiamo anche conquistato un calcio di rigore sfortunatamente sbagliato e creato un paio di occasioni, la dea bendata di sicuro non ci ha assistito. Ripartiamo subito con gli allenamenti per migliorare, sono convinto che la classifica non rispecchi il nostro valore».

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché, nonostante le tante assenze, hanno avuto la pazienza e la costanza per portare a casa il risultato e vincere su un campo difficile, con un clima rigido, contro una squadra con diversi elementi di valore, su tutti il capocannoniere del campionato. Un elogio in particolare ai giovani che sono cresciuti soprattutto di testa, sono riusciti a stare bene in mezzo al campo e hanno portato alla causa qualità e quantità. Dobbiamo continuare così verso il nostro obiettivo».

Torpedo Rieti – Sporting Corvaro 0-2

Leonardi L., Massimi E.

Buona vittoria per lo Sporting Corvaro che torna a vincere sul campo della Torpedo Rieti per 2-0. Le reti di Leonardi e Massimi permettono agli ospiti di riscattarsi dopo il ko di settimana scorsa contro Alto Lazio e di salire al decimo posto con 10 punti. Torpedo non riesce invece ad invertire la rotta, perde la quarta gara consecutiva e resta a 6 punti in classifica.

Forano – Gens Cantalupo 2-1

Donati G., Donati G. (F), Corinaldesi Fr. (C)

Al Comunale di Forano i padroni di casa hanno la meglio sulla Gens Cantalupo per 2-1. Primo tempo a tinte rosso blu con i foranesi che al primo affondo colpiscono una traversa e dopo pochi minuti sbagliano un calcio di rigore con Migliorati. Sul finale di primo tempo arriva la rete del vantaggio di Donati. Nella ripresa l’attaccante foranese segna di testa la sua doppietta personale. La gara sembra completamente in mano ai ragazzi di mister Munzi, ma un rigore trasformato da Corinaldesi a pocji minuti dal termine riapre i giochi, ma la Gens non riesce a recuperare. Continua il periodo no per Cantalupo che incassa il quinto ko consecutivo. Forano vola al secondo posto agganciando a quota 22 Monte San Giovanni (che ha una gara in meno) e andando a meno 1 dalla momentanea capolista Real Gavignano Ponzano. E sabato ci sarà proprio Gavignano – Forano.

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Gara ben giocata, a larghi tratti direi a senso unico. Abbiamo però il difetto di complicarci le cose da soli e siamo arrivati nei minuti finali sul punteggio di 2-1 dopo aver sbagliato un rigore e sciupato diverse occasioni nitide. Ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione ma diciamo che fa parte del percorso di crescita di questa squadra. Siamo ancora in un’ottima posizione in classifica, dobbiamo lavorare su alcune cose per evitare il più possibile degli errori che possono costarci caro».

Fabrizio Lattanzi, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Analizzando i 90 minuti, penso che Forano abbia meritato di portare a casa i tre punti. Abbiamo dovuto giocare con una formazione praticamente forzata tra influenze ed infortuni. Non sono solito protestare con gli arbitri, oggi la mia espulsione è dovuta a una direzione di gara a mio modo di vedere non bilanciata, specie nei cartellini: la gara è diventata nervosa di conseguenza. Di sicuro questo dettaglio non ha cambiato l’esito della gara perché, ribadisco, i nostri avversari hanno meritato. Adesso cercheremo di recuperare le energie per farci trovare pronti domenica prossima».

Piazza Tevere – Montopoli 1-1

Oddi R. (P), Popescu I. (M)

Pareggio nel match del Gudini di domenica mattina tra i padroni di casa di Piazza Tevere e Montopoli. Alla rete del vantaggio del solito Oddi risponde quella di Popescu per gli ospiti che allungano la striscia di risultati utili consecutivi a cinque gare. Piazza Tevere aggancia al sesto posto Cantalice e Cittaducale e resta a meno 1 proprio da Montopoli.

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Partita complicata, era uno scontro diretto importante per entrambe le squadre e la posta in palio si sentiva. Noi siamo partiti un po’ contratti, condizionati sicuramente dal campo in sintetico, sul quale non siamo abituati a giocare, e dal freddo. Abbiamo tenuto una linea inizialmente bassa ma siamo riusciti a concedere poco. Su una nostra disattenzione abbiamo concesso il gol dell’1-0. Nella ripresa siamo rientrati un po’ distratti, ma poi con i cambi siamo riusciti a spostare l’inerzia a nostro favore. Abbiamo giocato di più in ampiezza e più coraggio, raggiunto il gol del pari e sfiorato la rete con Filippi, su cui è stato decisivo il loro portiere Tulisevi a cui faccio i miei complimenti. Nel computo generale, loro meglio nel primo tempo, noi meglio nella ripresa, è un pareggio tutto sommato giusto. Siamo ancora a caccia di questa vittoria in trasferta che non vuole arrivare, la sfortuna con gli infortunati ci ha un po’ perseguitato quest’anno ma siamo comunque soddisfatti del campionato che stiamo facendo contando che siamo sempre una neopromossa».

Atletico Cantalice – Velinia 3-0

Milani M., Caperna A., Patacchiola F.

Continua l’ottimo periodo di forma dell’Atletico Cantalice che batte anche il Velinia. 3-0 il finale con le reti di Milani, Caperna e Patacchiola a regalare ai cantaliciani il quarto successo nelle ultime cinque gare. Per Velinia si tratta della prima sconfitta del 2023.

Riposa: Cittaducale

Rinviate causa impraticabilità del campo Alto Lazio – Torri in Sabina e Cittareale – Monte San Giovanni

Classifica

Real Gavignano Ponzano 23

Monte San Giovanni 22

Forano 22

Cittareale 18

Montopoli 18

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Piazza Tevere 17

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 10

Sporting Corvaro 10

Santa Susanna 9

Torpedo Rieti 6

Velinia 4

Torri in Sabina 2

Monte San Giovanni, Cittareale e Torri in Sabina con una gara in meno

Real Gavignano Ponzano, Piazza Tevere e Gens Cantalupo con una gara in meno