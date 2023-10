Sporting Corvaro travolgente a Cantalupo: Gens ko 0-7, portiere infortunato. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria straripante dello Sporting Corvaro che espugna il Tempesta di Cantalupo battendo 7-0 i padroni di casa della Gens nella terza giornata del girone C di Seconda categoria.

Gara in discesa per gli ospiti dopo 12 minuti con il vantaggio siglato da Bertoldi e il portiere dei padroni di casa Cipriano costretto a lasciare il campo dopo un duro scontro. La Gens non riesce a reagire e la gara a fine primo tempo è già chiusa (0-6). Corvaro trova così la prima gioia stagionale dopo la sconfitta all’esordio contro Piazza Tevere, mentre Cantalupo resta a secco.

Il primo tempo

Corvaro al 12’ riesce a trovare la via della rete: cross in mezzo per Di Gaetano che colpisce di testa e contemporaneamente si scontra duramente col portiere Cipriano; il direttore di gara lascia correre e il pallone sulla linea viene ribadito in rete da Paolo Bertoldi che fa 1-0. Il gioco resta fermo per diversi minuti per il duro colpo subito al volto da Cipriano che è costretto ad uscire con una vistosa fasciatura.

Al suo posto va tra i pali il giocatore di movimento Iannarella. Cantalupo non riesce a reagire e fatica a costruire, mentre Corvaro in fiducia gioca in maniera fluida e raggiunge il raddoppio: al 31’ azione personale di Di Gaetano che supera centralmente due avversari, si presenta in area di rigore e batte Iannarella per il 2-0. Dopo 3 minuti arriva il tris: passaggio filtrante alto a scavalcare la difesa del solito Di Gaetano, Paolo Bertoldi calcia da solo dal limite dell’area trovando la respinta di Iannarella ma sulla ribattuta lo stesso Bertoldi ribadisce in rete per il 3-0 e la doppietta personale. Al 38’ Corvaro cala il poker: azione personale di Di Gateano che viene fermato in area dalla difesa della Gens che prova ad allontanare, Mattia Bertoldi raccoglie il pallone fuori area, si coordina e di contro balzo calcia mandando il pallone sotto la traversa per il 4-0. Giornata nera per la Gens che al 45’ subisce la quinta rete: tiro da fuori di Di Gaetano, deviazione decisiva dello sfortunato Pitotti che incolpevolmente spiazza il suo portiere e la palla entra in rete per il 5-0. Nel recupero c’è spazio anche per il sesto gol degli ospiti siglato da Carmine Leonardi: l’azione passa sempre per Di Gateano che premia sulla sinistra la sovrapposizione del compagno che calcia sul primo palo siglando il 6-0 prima dell’intervallo.

La ripresa

Pronti via e arriva la settima rete: al 47’ il neo-entrato Paone serve Luca Leonardi che entra in area e di destro manda il pallone a fil di palo per la rete del definitivo 7-0. Il pesante parziale abbassa logicamente i ritmi della gara. Da segnalare solamente uno squillo sempre degli ospiti con Amanzi che vede il suo tentativo respinto da un buon riflesso di Iannarella.

Le dichiarazioni post-gara

Walter Bianchi, presidente Gens Cantalupo: «Siamo ancora un po’ in ritardo di condizione avendo cominciato tardi la preparazione. Puntiamo quest’anno a mantenere unito il gruppo con l’identità ben precisa divertendoci e raggiungendo il prima possibile una salvezza tranquilla. I nostri sono tutti ragazzi che si sacrificano e danno tutto. La partita di oggi purtroppo è andata così, dopo l’episodio dell’1-0 invece di compattarci ci siamo disuniti. Pensiamo alle prossime gare che saranno difficili, proveremo a raccogliere punti importanti per il nostro obiettivo»

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Vittoria che ci serviva per reagire al meglio dopo la brutta sconfitta dell’esordio. Gara subito in discesa dopo l’1-0, siamo stati bravi a mantenere la squadra corta e ad aver chiuso subito il risultato nel primo tempo. Settimana prossima avremo due partite importantissime. Puntiamo a dare continuità alla vittoria di oggi»

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano (20’ Monti), Pitotti, Sabatino, Lattanzi, Evangelisti, Bonifazi M., Iannarella, Zuccari (85’ Corinaldesi), Stazi (55’ Mattei), Bonifazi S. (38’ Bonifazi W., dal 65’ Pieroncini), Romagnoli (55’ Rubini). A disp. Rubini, Marra, Monti, Bartoli. All. Bartoli

Sporting Corvaro: De Sanctis, Leonardi C. (60’ Franchi E.), Franchi, Corazza (46’ Maceroni), Leonardi M., Bertoldi M., Massimi (45’ Paone), Bertoldi P., Tempesta M. (60’ Innocenzi), Leonardi L., Di Gaetano (46’ Amanzi). A disp. Casale, Tempesta A., Scancella.

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Marcatori: 12’ e 34’ Bertoldi P., 31’ e 45’ Di Gaetano, 38’ Bertoldi M., 45+5’ Leonardi C., 47’ Leonardi L.

Note: ammoniti: Pitotti (GC), angoli 0-4, spettatori 100 circa