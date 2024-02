Poggio Mirteto cala alla distanza, Settebagni passa 0-2. Foto. Pieroncini: «Si conferma la nostra bestia nera»

RIETI - Poggio Mirteto cade tra le mura amiche del Valletonda nella ventiquattresima giornata del girone B di Promozione. Settebagni vince 2-0.

Bene i mirtensi nella prima metà di gara, poi alla distanza viene fuori la forza e la profondità del Settebagni che con Mari dalla panchina riesce a portare a casa la vittoria. Poggio Mirteto resta all’undicesimo posto con 29 punti, mentre i romani salgono a 36.

Il primo tempo

I mirtensi provano a rendersi pericolosi nei primi minuti: al 5’ pressing alto e recupero palla, Paoloni servito in area libera il sinistro ma la sua conclusione mancina è strozzata e termina a lato.

Al 10’ proteste per un intervento in area di rigore su Ciaccio che viene messo giù: l’azione continua e Varriale mette in mezzo per lo stesso Ciaccio che rialzandosi controlla e calcia col sinistro trovando sulla sua strada un grande intervento di Mercurio che alza il pallone sopra alla traversa concedendo il corner. Al 15’ ancora Poggio Mirteto: Rodolfi scodella per Thau che controlla, supera il portiere e da posizione defilata calcia trovando la respinta sulla linea di un difensore ospite che salva il risultato. Settebagni esce alla distanza: al 21’ corsa sulla destra di Zanzucchi, pallone in mezzo per Trugli che di prima intenzione calcia mandando il pallone a lato. Brivido per i mirtensi sulla punizione di Merciari al 35’ con il pallone che colpisce il palo esterno e termina sul fondo con Luciani battuto.

La ripresa

Poggio Mirteto prova a costruire qualcosa in avvio di ripresa ma le conclusioni di Mamarang e Mirko Luciani non creano problemi alla retroguardia ospite. Settebagni prende campo e al 62’ Zanzucchi impegna Luciani alla respinta. Al 68’ Trugli spreca una buona chance, Poggio Mirteto prova a ripartire ma subisce a sua volta il contropiede degli ospiti che con Frasca vanno alla conclusione ma Valerio Luciani è bravo ad uscire con i tempi giusti respingendo tra gli applausi del Valletonda. Al 72’ squillo di Paoloni dalla distanza che prova a beffare Mercurio ma l’estremo difensore ospite è attento e blocca in due tempi. La gara si sblocca al 79’ quando la difesa di Poggio Mirteto si fa sorprendere, Zanzucchi serve col tacco il neo-entrato Mari che dal dischetto piazza il pallone alla sinistra di Luciani e segna l’1-0 ospite. Poggio Mirteto non si arrende e crea due occasioni, prima all’84’ con la sforbiciata di Gentili e poi all’86’ con Marcheggiani da centro area ma entrambe le volte la difesa del Settebagni fa muro. All’88’ ripartenza micidiale degli ospiti, Frasca va via sulla destra, serve Mari che in corsa da due passi non deve far altro che mettere dentro per il 2-0 definitivo.

Le dichiarazioni post-gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto Calcio: «Buon approccio e buon primo tempo, forse meritavamo di stare avanti con un episodio dubbio nella loro area di rigore ma non voglio attaccarmi alle chiacchiere. Nella ripresa siamo calati, loro ci hanno punito nel finale. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che è la nostra bestia nera vedendo i risultati negli ultimi anni. Non facciamo drammi, torniamo martedì al campo lavorando a testa bassa e pensando solamente ad andare avanti e alla prossima gara contro il Valle del Peschiera.»

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Thau (67’ Gentili), Ciaccio (72’ Galletti), Pileri, Rodolfi, Colamedici, Paoloni, Avenali (82’ Manfredi), Varriale (82’ Di Stefano), Mamarang, Luciani M. (78’ Marcheggiani). A disp. Sanesi, Petroni, Murante. All. Chini

Settebagni: Mercurio, Karam, Occhialini (46’ Demas), Fia, Merciari, Dominici, Ragaglini (90’ O’Neill), Trugli, Zanzucchi, Giulitti (76’ Mari), Frasca. A disp. Di Brita, Santomauro, Liberati, La Penna, Belli. All. Laurentini

Arbitro: Cosimo Ferrara di Ciampino

Marcatori: 79’ e 88’ Mari

Note: Ammoniti: Luciani V., Ciaccio (P), Fia, Trugli, Zanzucchi, Mari (S) Angoli 4-3, spettatori 250 circa