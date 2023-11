Fc Rieti, un tris da primato: 3-0 al Setteville e testa della classifica confermata. Foto

RIETI - Rieti travolgente, Setteville ko. Al 'Gudini' la formazione amarantoceleste ritrova la vittoria e i gol dei suoi attaccanti, battendo nettamente l'undici capitolino con un 3-0 più ampio di quanto non dica il risultato numerico.

Protagonista indiscusso della vittoria, uno scatenato Simone Pezzotti, autore della doppietta che apre e chiude il match, ma anche di altre giocate degne di nota, tra cui un lob che si stampa sulla traversa e un destro potente che scheggia il palo. Di Gabriele Tramontano la rete del definitivo 3-0, anche lui con una conclusione precisa e potente.

Da segnalare il calcio di rigore fallito dal Setteville Case Rosse a un quarto d'ora dalla fine per un presunto fallo di Zanette su Giusti: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto, ma dagli undici metri Picistrelli colpisce la traversa e la porta difesa ottimamente da Marco Cingolani resta nuovamente inviolata.

La vittoria vale tre punti preziosi per continuare a restare in vetta alla classifica del girone B respingendo gli assalti di Monterotondo e Fiano Romano, entrambe vincenti per 2-1 rispettivamente contro Atl. Lodigiani e Settebagni.

Il tabellino

Rieti (3-4-3): Cingolani; Zanette, Severoni, Casciani; Peschiaroli (40’st Duina), Ferazzoli, Lommi (30’st Fiorucci), Cardini; Bianchetti (41’st Zilianti), Tramontano (25’st Cavallari), Pezzotti (25’st Romani). A disp.: Roversi, Adiko, Parente, Sandu. All.: Battisti.

Setteville Case Rosse (4-5-1): Pannone; Mari (28’st Drago), Campanile (28’st Nicolosi), Garritano, Iannilli; Giusti (22’st Cialoni), Naplone, Scuotto (33’st Confaloni), Giusti, Giuppi; (33’st Zannetti) Picistrelli. A disp.: Grossi, Selmi, Petitta. All.: Di Vico.

Arbitro: Milocco di Viterbo (Nardini-Victor).

Marcatori: 2’st e 14’st Pezzotti, 24’st Tramontano.

Note: al 28’st Picistrelli (S) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Lommi (RI), Mari, Iannilli, Scuotto, Picistrelli, Cialoni (S). Angoli: 7-2. Recupero: 1-3.

Ufficio Stampa Fc Rieti 1936