Passo Corese cede al Palombara: 2-3. Tensione a fine gara. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria in rimonta per il Palombara che espugna il Di Tommaso di Passo Corese nell’ottava giornata del girone B di Prima categoria.

Finisce 2-3 per gli ospiti che, dopo aver subito il vantaggio coresino di Terracina, ribaltano la gara nel giro di 7 minuti. Il rigore nel finale realizzato da Uduh riaccende le speranze di Passo Corese che ci prova ma non riesce ad evitare la quarta sconfitta consecutiva. Il Palombara di mister Davide Colantoni sale a 19 punti in classifica, Passo Corese resta a 8. Tensione nel finale.

Il primo tempo

Partono meglio gli ospiti che in avvio di gara provano a rendersi pericolosi in un paio di occasioni: al 3’ punizione dalla destra di Fieni per il colpo di testa di Cann ma il difensore centrale di Palombara manda alto; cinque minuti più tardi percussione sulla destra di capitan Uccellini e cross basso verso Taddei, anticipato bene però dalla difesa coresina. La gara è spezzettata le due squadre faticano a creare episodi degni di nota. Al 30’ ci prova ancora Palombara con il destro da fuori di Flavio Gizzi con il pallone che si perde sul fondo. Al 35’ si fanno vedere anche i padroni di casa con la conclusione da fuori area di Volponi che termina centrale tra le braccia di Pesci.

La ripresa

Decisamente più vivace il secondo tempo con una buona partenza di Passo Corese. Al 49’il colpo di testa di Giordano viene respinto, il pallone diventa buono per Menesto che si coordina e calcia alto. Al 54’ Volponi pesca in area Terracina che di testa colpisce debolmente e Pesci non ha problemi ad intervenire.

Al 60’ sono proprio Volponi e Terracina a sbloccare la gara: calcio d’angolo guadagnato e battuto da Volponi, Terracina, appostato sul primo palo, prende posizione e anticipando la difesa ospite in girata segna da due passi la rete che vale l’1-0 del Passo Corese. Palombara reagisce, alza il baricentro e crea occasioni. Al 65’ colpo di testa centrale di Cann parato comodamente da Serpietri. Tre minuti più tardi l’estremo difensore coresino è chiamato all’intervento sulla conclusione di piatto di Valerio Uccellini. Al 70’ ci prova Passo Corese con la punizione di Volponi respinta con i pugni da Pesci. Al 75’ serve ancora un bell’intervento di Serpietri per evitare il gol sulla punizione precisa del fantasista ospite Fieni. Il pareggio ospite arriva all’80’ su calcio d’angolo: Cann anticipa tutti in area costringendo Serpietri alla respinta corta, sul pallone si avventa Bottigoni che calcia e la difesa coresina non riesce ad evitare la rete dell’1-1. Palombara ci crede e tre minuti più tardi guadagna un penalty: Alessio Uccellini viene messo giù in area dall’intervento di Giordano e il direttore di gara indica il dischetto assegnando il calcio di rigore tra le proteste dei padroni di casa. Dagli undici metri va Valerio Uccellini che spiazza il portiere e segna la rete del 2-1 ospite. All’87’ sempre da palla inattiva arriva la terza rete di Palombara: Serpietri respinge sul tentativo ravvicinato di Taddei ma sulla respinta a correggere ci pensa Cann che colpisce in maniera non pulita ma il suo tentativo riesce comunque ad oltrepassare la linea per il 3-1. Passo Corese non molla e al primo minuto di recupero guadagna un calcio di rigore: fallo di mano di Antinelli e penalty sanzionato in favore dei coresini, questa volta tra le proteste degli ospiti. Uduh dal dischetto apre il piattone e accorcia sul 2-3. Recupero corposo e finale infuocato con l’assedio finale di Passo Corese che viene tenuto a bada dalla difesa di Palombara che espugna il Di Tommaso. Dopo il triplice fischio prevale il nervosismo e si accende un parapiglia che costringe il direttore di gara ad intervenire: piovono i cartellini, con diversi componenti di entrambe le squadre a cui viene sventolato il cartellino rosso. Si attendono in settimana i provvedimenti del giudice sportivo.

Le dichiarazioni post-gara

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Una gara complicata, con una direzione arbitrale che ci ha inevitabilmente condizionato, con parecchi cartellini già dopo pochi minuti. Loro sono un’ottima squadra, ce la siamo giocata alla pari, poi sugli episodi siamo stati sfortunati: un rigore dubbio, così come successo settimana scorsa, una rete sfortunata subita, insomma, ultimamente la dea bendata non ci premia. Noi proseguiamo sulla nostra strada, guardando avanti e cercando di riprenderci il prima possibile per tornare a fare punti».

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Tre punti pesantissimi e importantissimi. Siamo venuti a Passo Corese con diverse assenze che hanno accorciato notevolmente le rotazioni. Siamo partiti bene, poi nella ripresa cambiando modulo abbiamo alzato il baricentro ma purtroppo siamo andati sotto proprio quando stavamo cominciando ad ingranare. La squadra ha reagito bene ribaltando la gara. Il finale nervoso è probabilmente frutto di una gestione non ottimale con un recupero lungo che non ha fatto altro che accendere ulteriormente gli animi. Quella di oggi è una vittoria fondamentale per noi».

Il tabellino

Passo Corese: Serpietri, Lecci (60’ Strazzieri), Cipriani, Manfredi (60’ De Troia), Giordano, Terracina, Volponi (87’ Tosti), Filippi, Lucivero, Menesto (60’ Uduh), Mocerino (75’ Ndoja). A disp. Mattei, Mazzarella, Grossi, Imperatori. All. Gerini

Palombara: Pesci, Antinelli, Gizzi E., Uccellini V., Bottigoni, Cann (90+7’ Cervellini), Gizzi F., Petrocchi (84’ Giuli), Taddei, Fieni, Uccellini A. A disp. Vicolini, Pasquarelli, Cupelli, Fioravanti. All. Colantoni

Arbitro: Gianmarco De Cesare di Ciampino

Marcatori: 60’ Terracina, 90+1’ Uduh rig. (PC), 80’ Bottigoni, 84’ Uccellini V. rig., 87’ Cann (PL)

Note: ammoniti Lecci, Manfredi, Giordano (PC), Gizzi E., Petrocchi, Uccellini A., Sinibaldi (PL); angoli 5-3, spettatori 200 circa