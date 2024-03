Prima: parte il rush finale, Cittaducale si inserisce nella lotta per il quarto posto. I commenti

RIETI - Il campionato di Prima categoria si prepara allo sprint finale. Dopo il ventitreesimo turno, continua la lotta per la prima posizione tra il Palombara di mister Colantoni e il Civita Castellana, con il Castrum Monterotondo che si defila. Tanta soddisfazione per Cittaducale (al quarto successo consecutivo) e per Valle del Salto, capace di rialzarsi dopo gli stop in campionato e coppa. Casperia torna al successo, mentre Ginestra pensa ai prossimi impegni per raggiungere il presto la salvezza. Passo Corese e Alba Cittareale non riescono a trovare punti e si preparano allo scontro diretto di domenica. Gavignano non va oltre lo 0-0 con la Brictense.

Risultati, marcatori e commenti (XXIII giornata)

Alba Cittareale – Casperia 0-2

Ubah, Bonifazi G.

Casperia espugna il Tito Flavio Vespasiano battendo 2-0 l’Alba Cittareale. Aspidi che rispettano il pronostico e tornano al successo nonostante alcune defezioni tra infortuni e squalifiche. Casperia sale a 36 punti, mentre l’Alba, ora in fondo alla classifica, resta imbottigliata nella lotta per non retrocedere.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Partita che dovevamo vincere e abbiamo portato a casa. Eravamo forse troppo nervosi ma nonostante ciò siamo riusciti a fare ciò che avevamo prefissato, ovvero ottenere i tre punti. Avevamo diversi assenti che adesso proveremo a recuperare per i prossimi impegni»

Palombara – Passo Corese 4-0

Sette, Taddei, Cann, Pasquarelli

Passo Corese non può nulla contro la capolista Palombara. Gara sbloccata a metà primo tempo dagli ospiti che controllano sul piano del gioco e fisico, portando a casa tre punti che confermano il primato del girone B, sempre condiviso con Civita Castellana. Passo Corese aspetta la delicata sfida salvezza contro l’Alba Cittareale.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Portiamo a casa un altro risultato importante, malgrado in questo periodo abbiamo avuto una rosa pressoché dimezzata. Per questo sono contentissimo di come i ragazzi hanno approcciato e gestito la partita che non ha avuto storia. Ci tengo in particolar modo a fare i complimenti a Federico Pasquarelli, per aver risposto presente alla chiamata, in corsa, sfoggiando una mega prestazione dimostrando oltretutto personalità nell’andare sul dischetto e realizzare il rigore del 4 a 0. Adesso testa subito a domenica prossima dove affronteremo in trasferta il Civita Castellana, in uno scontro che ha il sapore di una finale anticipata»

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Buona gara per la prima mezz’ora, ma loro hanno più qualità e finché ci siamo riusciti abbiamo tenuto botta. Purtroppo avendo molti giocatori impegnati con la Juniores il sabato, è difficile reggere certi ritmi fisicamente la domenica. Domenica abbiamo uno scontro diretto importante per il quale cercheremo di recuperare qualche pedina in più»

Poggio San Lorenzo – Valle del Salto 0-1

Creazzo

Valle del Salto trova una reazione importante e batte di misura il Poggio San Lorenzo. Decide una rete su rigore di Creazzo che permette agli ospiti di tornare a sorridere dopo le sconfitte in campionato e coppa.

Poggio San Lorenzo ci prova ma non riesce a sfondare.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Abbiamo creato tantissime occasioni da gol, alcune delle quali clamorose, trovandoci a tu per con il portiere ma non le abbiamo sapute sfruttare, nel secondo tempo abbiamo concesso pochissimo e solo su calcio di rigore purtroppo ci siamo trovati in svantaggio, facciamo comunque i complimenti ai nostri ragazzi perché hanno dato tutto e ci hanno provato in tutti i modi fino alla fine. Queste sono partite che sicuramente ci fanno crescere»

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara. Avevo in campo un attacco giovanissimo, tutti hanno risposto alla grande dopo le ultime prestazioni, ma di questo ne ero sicuro, conosco l’attitudine dei miei ragazzi. Questa reazione della squadra mi fa ben sperare per i prossimi impegni, anche per il ritorno di coppa che sarà complicato: ce la metteremo tutta»

Cittaducale – Ginestra 3-0

Gunnella, Mancini, Papò

Cittaducale si conferma tra le squadre più in forma di questo periodo battendo 3-0 il Ginestra e infilando la quarta vittoria consecutiva. Con questo successo i gialloblu salgono a quota 35 punti. Ginestra non dà continuità alla vittoria della settimana scorsa e resta a 20 punti.

Andrea Mancini, centrocampista Cittaducale: «Quarta vittoria di fila molto importante che conferma il nostro momento positivo nonostante le tante assenze. Gara mai in discussione fin dal primo tempo chiuso meritatamente con il doppio vantaggio. Nel secondo tempo riusciamo a trovare il terzo gol che chiude definitivamente la partita permettendo di far giocare anche chi durante la stagione ha trovato meno spazio»

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Gara non giocata bene da parte nostra. Siamo entrati in campo non con la giusta grinta e loro, complice qualche errore, si sono prima portati avanti e poi hanno chiuso la gara. Ci troviamo in una situazione di classifica che ci richiede un ultimo sforzo per raggiungere una salvezza che sarebbe un grande risultato per noi»

Real Gavignano Ponzano – Brictense 0-0

Il Real Gavignano Ponzano non va oltre lo 0-0 contro la Brictense. Una gara importante per gli ospiti che conquistano un punto utile per la lotta salvezza guadagnando terreno sull’Alba Cittareale e agganciando Passo Corese. Gavignano con questo pareggio sale a 24 punti.

Castelnuovese – Guidonia 1-1

Civita Castellana – Città di Fiano 6-1

Castel Madama – Castrum Monterotondo 2-0

Classifica

Civita Castellana 59

Palombara 59

Castrum Monterotondo 51

Castelnuovese 38

Valle del Salto 37

Guidonia 36

Casperia 36

Cittaducale 35

Città di Fiano 30

Castel Madama 30

Poggio San Lorenzo 29

Real Gavignano Ponzano 24

Ginestra 20

Brictense 11

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10