Prima: Alba Cittareale, Cittaducale e Poggio San Lorenzo sconfitte interne che bruciano. I commenti

RIETI - Concluso anche il nono turno di Prima categoria, con i protagonisti del girone B che commentano il fine settimana appena passato. I due derby reatini hanno visto il Passo Corese tornare alla vittoria con il nuovo tecnico Vittorio Console sul campo dll’Alba Cittareale (3-0) e il pareggio in rimonta del Casperia sul campo del Real Gavignano Ponzano (2-2). Bene il Ginestra che espugna il campo della Castelnuovese per 1-0. Pareggio interno per il Valle del Salto che rimonta fino al 2-2 contro il Città di Fiano. Cittaducale deve arrendersi al San Francesco contro il Castrum Monterotondo (1-0 per gli eretini). Sconfitta anche per Poggio San Lorenzo: al Comunale finisce 2-0 per Guidonia. Sugli altri campi, pareggio del Palombara di mister Colantoni contro la capolista Civita Castellana 2-2.

Risultati, marcatori e commenti (IX giornata)

Alba Cittareale – Passo Corese 0-3

Terracina, Volponi, autogol

Torna a sorridere Passo Corese che dopo quattro ko consecutivi batte in trasferta l’Alba Cittareale. Buona la prima per il nuovo tecnico Vittorio Console, chiamato a ridosso della gara per sostituire mister Gerini. I coresini salgono a 11 punti mentre Cittareale resta fermo a quota 6.

Vittorio Console, allenatore Passo Corese: «Venivamo da risultati non felici, era fondamentale rialzarci. Ci siamo riusciti andando in campo con la giusta convinzione e determinazione, chiudendo bene la gara, nonostante diverse assenze che speriamo di recuperare il prima possibile. Ci servivano punti per toglierci dalla parte bassa della classifica e tornare a fare risultato. Abbiamo un gruppo valido, cercheremo di ripeterci anche in una partita importante come la prossima contro Gavignano. Dobbiamo lavorare parecchio e insieme per risalire la china e vedere poi a fine anno i risultati».

Castelnuovese – Ginestra 0-1

autogol

Conquista tre punti esterni importante il Ginestra di mister Tulli. Espugnato il Leprignano di Capena grazie ad un’autorete dei padroni di casa della Castelnuovese che vale l’1-0 finale. Gli ospiti sbagliano anche un calcio di rigore, creano tanto e portano a casa i tre punti, fondamentali per la classifica. Ora Ginestra è a quota 9 punti, a meno due dalla Castelnuovese.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Buona gara, giocata molto bene dai ragazzi. Abbiamo espresso un buon gioco e creato tante occasioni. Ci manca qualcosa in avanti, un pizzico di esperienza e lucidità in più per concretizzare meglio le occasioni che creiamo. Abbiamo avuto fortuna nell’episodio dell’autorete, sfortuna in altri frangenti, fallendo anche un rigore. Dobbiamo migliorare per concretizzare meglio le chance e chiudere prima le partite. I ragazzi lo sanno, sono validi e stanno dimostrando di poter far bene in questo campionato».

Cittaducale – Castrum Monterotondo 0-1

Recrimina Cittaducale dopo la sfida persa in casa contro il Castrum Monterotondo. L’1-0 degli ospiti arriva nel secondo tempo. Padroni di casa in inferiorità numerica, creano occasioni e protestano per un calcio di rigore non assegnato.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Dispiace che la miglior prestazione stagionale sia coincisa con una sconfitta. Chiudiamo sullo 0-0 il primo tempo dove è mancato solamente il gol non avendo capitalizzato le occasioni create. Dopo 10 minuti nella ripresa subiamo un gol con un nostro infortunio, rimaniamo in 10 per una giusta espulsione nonostante ciò prendiamo un palo, sbagliamo 2 occasioni e soprattutto ci viene negato un rigore solare. Pessimo arbitraggio».

Poggio San Lorenzo – Guidonia 0-2

Cade per la prima volta in casa il Poggio San Lorenzo di mister Lotto. Al Comunale si impone il Gudonia per 2-0. Per i rossoblu si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Domenica trasferta fondamentale nello scontro diretto e derby contro il Ginestra.

Real Gavignano Ponzano – Casperia 2-2

autogol, Nocelli (G), Polidori M., Ubah (C)

Tante emozioni nel derby tra Gavignano e Casperia del Valle Mentuccia.

Finisce 2-2 il match tra le due formazioni sabine, con i padroni di casa avanti dopo pochi minuti. Nella ripresa rigore di Nocelli, che viene fatto ripetere, per il raddoppio di Gavignano. Casperia reagisce e arriva fino al 2-2 definitivo firmato da Ubah. Casperia si porta a 14 punti, Gavignano sale a 13.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: « Una bella gara da parte di entrambe le squadre, noi l’abbiamo interpretata bene nonostante diverse assenze. Siamo andati avanti sfruttando bene le occasioni create ma al momento siamo corti e più di questo non potevamo fare. Guardiamo avanti sperando di recuperare qualche elemento».

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «C’è rammarico per il risultato finale. Non siamo entrati bene in campo, abbiamo sbagliato l’approccio sia nel primo che nel secondo tempo e questo aspetto va corretto. Per il resto abbiamo fatto noi la gara, avremmo meritato sicuramente di più. Raccogliamo questo punto che ci sta stretto per quanto visto oggi in campo e andiamo avanti sulla nostra strada».

Valle del Salto – Città di Fiano 2-2

Dirdala, Gallina

2-2 in rimonta del Valle del Salto contro la matricola Città di Fiano. Ospiti che passano nei primi minuti andando avanti di due reti. La reazione dei padroni di casa è affidata al capolavoro balistico di Dirdala e alla rete del 2-2 definitivo di Gallina. Valle del Salto resta in inferiorità numerica ma cerca comunque di ribaltare la gara. La squadra di mister Senneca sale a quota 9 in classifica.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: « «Abbiamo sbagliato l’approccio andando sotto di due reti nella prima metà del primo tempo. Loro sono una squadra buona e preparata, ci hanno subito aggredito mettendoci in difficoltà. Nel corso della gara siamo cresciuti, rimontando fino al 2-2 e creando tante occasioni per ribaltare il risultato. Purtroppo l’episodio dell’espulsione ci ha costretto a giocare in maniera diversa. Un arbitraggio non all’altezza, errori da entrambe le parti che hanno condizionato l’andamento della gara. C’è rammarico per l’inizio non buono e per l’espulsione, in 11 contro 11 il finale sarebbe potuto essere diverso».

Palombara – Civita Castellana 2-2

Taddei, Taddei (P)

Bene il Palombara del mister reatino Davide Colantoni che ferma la corsa del Civita Castellana. Finisce 2-2 la sfida d’alta quota con i padroni di casa che vanno avanti grazie alla doppietta di Taddei, prima di essere raggiunti nel finale dalla rete del pareggio ospite. Palombara resta al terzo posto a meno tre dalla vetta.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Bella partita contro la prima della classe, per quanto espresso in campo abbiamo dimostrato di non essere inferiori. Il pareggio finale ci sta stretto. Gara gestita bene, abbiamo creato tanto concedendo poco. Sono felicissimo per come abbiamo interpretato la gara. Sui due gol siamo stati ingenui. Usciamo dal campo consapevoli di aver seminato tanto e raccolto poco, ma la prestazione è stata importante. Ci prendiamo comunque questo pareggio, continueremo a lavorare per proseguire al meglio il nostro cammino».

Castel Madama – Brictense 10-0

Classifica

Civita Castellana 23

Castrum Monterotondo 23

Palombara 20

Casperia 14

Castel Madama 14

Guidonia 14

Real Gavignano Ponzano 13

Cittaducale 12

Passo Corese 11

Castelnuovese 11

Ginestra 9

Valle del Salto 9

Poggio San Lorenzo 8

Alba Cittareale 6

Brictense 0