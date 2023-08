Cittaducale si rinforza: arrivano il centrocampista Colantoni e il portiere Caprioli. Si parte il 31 agosto, ecco le amichevoli

RIETI - Continua la costruzione della nuova Cittaducale che si prepara al salto in Prima categoria. La squadra di mister Degano si è rinforzata con altri due nuovi innesti: si tratta del centrocampista Matteo Colantoni, classe 1997 lo scorso anno in Promozione al Bf Sport, e del portiere Lorenzo Caprioli, ragazzo che torna sui campi di calcio dopo un anno di inattività. Sale così a 6 il numero di nuovi acquisti, oltre al riscatto dell’esperto Simone Gianfelice, in maglia gialloblu anche nella passata stagione.

Arrivano intanto anche le notizie per quanto riguarda le conferme: resterà gran parte della squadra che negli ultimi due anni è stata protagonista dei due ottimi campionati di Terza e Seconda categoria, su tutti il bomber Alessio Pirri, il quale ha toccato quota 50 reti nelle passate due stagioni, il centrocampista Andrea Mancini e il classe 2002 Andrea Beccarini.

La squadra comincia a lavorare anche sul campo in vista della prossima stagione. Ufficializzato infatti il ricco programma delle amichevoli precampionato. Si comincia venerdì 31 agosto quando Cittaducale ospiterà la formazione d’Eccellenza dell’Ss Amatrice Rieti. Sabato 9 settembre la sfida contro Cantalice (Promozione), poi il 14 settembre in trasferta contro Lisciano (Terza categoria), sabato 16 settembre contro la Juniores dell’Fc Rieti, mercoledì 20 settembre contro Poggio Fidoni (Terza categoria) per poi finire il 23 settembre contro Piazza Tevere, squadra di Seconda categoria.

Le dichiarazioni

«Abbiamo mantenendo l'ossatura della squadra che ha fatto bene lo scorso anno – spiega il Ds Andrea Giuli - confermando Mancini, Beccarini e il bomber Pirri, abbiamo inserito anche alcune pedine di livello, come Colantoni, sceso dalla Promozione, il quale non ha bisogno di presentazioni e che ha sposato immediatamente il nostro progetto, e Caprioli, che viene da un anno di inattività dovuta a motivi di studio, anno durante il quale si è comunque dedicato ad una intensa preparazione fisica e che non ci ha pensato un minuto prima di dirci di si.

Ora lavoriamo con il mister e la società per individuare eventuali nuovi innesti che possano farci fare quel passetto in più per raggiungere il prima possibile l'obiettivo che ci siamo prefissati per questa prima stagione di Prima categoria».