Castrum Donadei ko ai rigori saluta la Coppa Lazio, Poggio San Lorenzo vince il recupero

RIETI - Mercoledì di sport per tre squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria girone C, due match in programma, Castrum Donadei, Impegnata nel match di Coppa Lazio, in casa contro Soratte e il match di recupero della dodicesima giornata tra Colle Salario e Poggio San Lorenzo. Giornata sfortunata per Castrum Donadei, termina 2-2 il match che vede i locali in vantaggio fino al novantesimo minuto, pareggio degli ospiti allo scadere e match che prosegue con i calci di rigori, Castrum ne sbaglia 2, ospiti che ne approfittano, chiudono i rigori sul 3-4 e condannano i padroni di casa all’uscita del torneo. Ottima Vittoria invece per poggio San Lorenzo, ospite del Colle Salario passa per 2-3, vittoria importante, in chiave classifica per Poggio San Lorenzo che aggiunge tre punti e aggancia Castrum Donadei a ventuno punti con un altro match da recuperare, locali fermati a venticinque.

Risultati e marcatori

Coppa Lazio Castrum Donadei- Soratte 2-2 (3-4 d.c.r): Miconi, Terracina (C)

Recupero (XII giornata) Colle Salario-Poggio San Lorenzo 2-3: D’Angeli, Tubotti ,Abrham (P)

Classifica

Fiamignano Equicola 36

Palombara*, Spes Poggio Fidoni, Valle Del Peschiera 31

Monterotondo 27

Colle Salario*, Olimpus Roma 25

Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo* 21

Accademia Calcio Sabina 19

Ginestra 16

Brictense 15

Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 9