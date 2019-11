RIETI - Un grintoso Castelnuovo batte (1 a 0) Ginestra al “Ponziani” conquistando tre punti che gli permettono di scalare posizioni importanti in classifica. I ragazzi di De Angelis non fanno sconti davanti al pubblico di casa al cospetto di un Ginestra ben messo in campo, che gioca un bel calcio, ma che è mancato negli ultimi 16 metri. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo del padre del presidente del Castelnuovo, Stefano Puliani, con la squadra che ha giocato con il lutto al braccio.



LA CRONACA

La partita inizia sotto la pioggia e su un campo pesante che limita le giocate delle due squadre. Ginestra parte meglio, fa possesso palla e occupa la metà campo dei padroni di casa, senza però creare particolari problemi alla difesa di Castelnuovo. Col passare dei minuti i biancorossi di De Angelis si fanno più intraprendenti e al 28’ su una palla intercettata davanti la propria tre quarti c’è un lancio in avanti di Toma che viene ben controllato da Ricci nella metà campo ospite, il quale senza pensarci due volte, calcia a rete sull’uscita di Ifilti e non perdona. E’ uno a zero per Castelnuovo. Lo stesso Ricci dopo 4 minuti è costretto a lasciare il terreno di gioco dolorante, per un problema al polso dopo uno scontro di gioco. Ginestra prova una timida reazione con Marcelli che di testa non impensierisce Antonelli. Castelnuovo sulle ali del vantaggio insiste e si rende pericoloso due volte con Migliorelli che prima impegna il portiere ospite da distanza ravvicinata e poi manda alto da buona posizione su un traversone di Toma. Da registrare sul finire di tempo il secondo infortunato per Castelnuovo che perde Angeloni per un problema alla caviglia.

La ripresa inizia con una girata a rete di Fiordiponti per Ginestra e la bella risposta di Antonelli che devia in angolo evita l’uno a uno. Insistono gli uomini di Leoni che prendono campo mentre Castelnuovo col passare dei minuti agisce soprattutto di rimessa. La partita si fa dura e spigolosa. A farne le spese, sul finale di gara è Brizi, il quale, già ammonito precedentemente, rimedia il secondo giallo dopo reciproche scorrettezze con Bordoni e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Ultima grande occasione per pareggiare da parte di Ginestra nei minuti di recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Guidi che di testa, in mischia, anticipa la difesa di casa ma non trova la rete per una deviazione che salva la porta e il risultato per Castelnuovo.



I COMMENTI



Giuliano Caprioli, ds Castelnuovo di Farfa: «Dedichiamo questa importante vittoria al padre del nostro presidente. Partita difficile e tre punti pesanti per la nostra classifica. Buona la prestazione dei ragazzi che hanno lottato e meritato questo bel risultato, considerate le difficoltà e gli infortuni ai quali abbiamo dovuto far fronte oggi».

Giancarlo Leoni allenatore Ginestra: «Sapevamo che questa di Castelnuovo sarebbe stata una partita difficile. I nostri avversari in alcuni frangenti hanno messo in campo più grinta di noi. Avevo preparato la partita chiedendo determinate cose ai miei ragazzi ma purtroppo non sempre siamo riusciti a giocare come avremmo dovuto e voluto».



IL TABELLINO

Asd Castelnuovo di Farfa 1974: Antonelli, Ribaldi, Brizi, Splendori, Giuliani, Angeloni (45’ De Angelis F.), Toma, De Angelis M. (64’Striuli), Migliorelli (88’ Borzone), Ricci (32’ Pezzotti, poi all’89’ Valentini), Troiani. A disp. Ragaglini, Cantori, De Angelis R. Di Francesco. All. De Angelis S.

Asd Ginestra: Ifilti, Fumelli, Marcelli (87’ Spagoni), Monte, Ferri (73’ Bordoni), Guidi, Marcangeli, Adenihi, D’Annibale M., Fiordiponti, Falchetti (67’D’Annibale G.). A disp. Stillo, Sciamotti, Cicolani, Bossi. All. Leoni G.

Arbitro: Di Basilio di Roma 1

Reti: 28’ Ricci

Note: 89’ espulso Brizzi (C) per doppia ammonizione; angoli: 3- 6

