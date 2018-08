di Michel Saburri

RIETI - Poggio Nativo chiude il mercato con gli ultimi tre arrivi e tra poco più di una settimana (il 19) inizierà la preparazione in vista della prossima stagione.



La società si è assicurata le prestazioni di Emanuele Rausa, difensore centrale classe '95, ex giocatore della Viterbese Castrense con cui ha vinto un campionato di Eccellenza per poi giocare in serie D anche con Roccella, prima di passare a La Sabina e a Cynthia Genzano sempre in Eccellenza. Dalla Spes Poggio Fidoni invece è arrivato Alex Imperatori, esterno classe '95, mentre per completare il reparto offensivo è arrivato Alex D’Alessandro, classe 82, ex Fontenuovese e Fidene.



Soddisfatto il direttore sportivo Alessandro Pieroncini: «A un gruppo già forte abbiamo aggiunto elementi di qualità, ora la patata bollente passa al mister (ride, ndr). Vogliamo divertirci e tutti faremo il massimo per farci trovare pronti per l’avvio della stagione».



Definito anche il programma delle amichevoli, il primo impegno sarà sul campo del Poggio Fidoni il 26 agosto mentre il 1° settembre i sabini giocheranno a Fiano Romano contro la formazione juniores, il 9 settembre ancora una trasferta contro Football Montesacro mentre il debutto casalingo ci sarà il 16 settembre contro il Soratte e una settimana dopo la chiusura sempre in casa contro Borgo Quinzio.

