Poggio Mirteto infila il tris (3-0) alla Vjs Velletri e festeggia la salvezza. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Missione compiuta per il Poggio Mirteto Calcio che al Valletonda batte 3-0 la Vjs Velletri e raggiunge la matematica salvezza a due giornate dal termine del girone B di Promozione.

I mirtensi soffrono nelle prime battute di gara ma poi prendono le misure agli ospiti e dilagano sul finale di primo tempo e ad inizio ripresa grazie alle reti dei proprio bomber: Marcelli (doppietta) e Mirko Luciani. Poggio Mirteto balza a 35 punti in classifica mentre Velletri resta a quota 32.

Il primo tempo

Nei primi minuti i padroni di casa soffrono la velocità delle punte ospiti, i quali però dopo 3 minuti perdono per un brutto infortunio Salaj che riporta una distorsione al ginocchio ed è costretto ad uscire dal Valletonda in ambulanza. Al 10’ da azione d’angolo è Kevin Paoloni a battere a rete con la palla che va fuori di poco. Dopo alcune ripartenze ospiti che non sortiscono effetti sono ancora i mirtensi a rendersi pericolosi col solito Paoloni che costringe alla parata Battisti. Al 25’ Frasca per Velletri manda fuori di poco la sua conclusione dal limite. Sul ribaltamento di fronte Mirko Luciani calcia a giro verso la porta di Velletri ma la sua conclusione è respinta da un difensore sulla linea. Alla mezzora è ancora Mirko Luciani pericoloso su calcio di punizione dal limite: la sua parabola scavalca la barriera ma trova la testa di Stampiglia che a portiere battuto riesce a respingere la palla prima che entrasse in rete.

Sono ancora pericolosi i padroni di casa cinque minuti più tardi con Luciani che mette in mezzo per Marcelli al quale non riesce la deviazione decisiva a due passi dalla porta difesa da Battisti. Il gol è nell’aria ed arriva al 40’ dopo un bel fraseggio tra Paoloni e Rodolfi il quale calcia due metri entro l’area costringendo al salvataggio Battisti che respinge di piede; il più lesto di tutti è però Marcelli che dall’area di porta ribadisce in gol per l’1-0 (in foto). Passano tre minuti e il centravanti Simone Marcelli ruba palla approfittando di un errato disimpegno del portiere ospite, fa due metri e lascia partire un tiro che non dà scampo a Battisti siglando il 2-0. È un uno-due micidiale con Velletri che accusa il colpo e non riesce più a produrre alcun tipo di reazione nei minuti finali del primo tempo.

La ripresa

Il secondo tempo si apre come si era concluso il primo con Poggio Mirteto che attacca a testa bassa e Velletri frastornato che prova a difendersi come può. Al 48’ è Gentili che dal limite calcia alto di poco. Passano tre minuti e Marcelli recupera palla a centrocampo servendo in proofondità Mirko Luciani, il quale va all’uno contro uno col suo diretto marcatore, sterza e lascia partire un tiro che pesca l’angolo opposto per il 3-0 Poggio Mirteto. La reazione degli ospiti è affidata a Di Maio che al 55’ manda a lato di un soffio. Ma è sempre Poggio Mirteto a fare la partita: al 70’ azione manovrata Marcelli-Luciani-Paoloni con quest’ultimo che spalle alla porta da centro area di tacco sfiora il palo alla sinistra di Battisti. Poggio Mirteto è padrone del campo, Velletri ci prova all’84’ su punizione ma il tiro di Cellucci è preda di Luciani. Il tempo di registrare ancora due occasioni per i padroni di casa, all’88’ con Di Stefano che da pochi passi sfiora il 4-0 con la palla che colpisce la parte interna della traversa e poi con Thau un minuto più tardi che manda a lato di un soffio, e poi esplode la festa dei padroni di casa che con i tre punti odierni conquistano una meritata salvezza.

Le dichiarazioni post gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto Calcio. «Abbiamo fatto la gara perfetta. Non possiamo che essere soddisfatti e complimentarci con i ragazzi che hanno fatto con grande spirito di abnegazione e sacrificio ciò che dovevano. Partita con la posta in palio altissima interpretata come meglio non si poteva. Alla fine è stato un dominio con la concentrazione e l’attenzione mai calate. Bravissimi tutti. Vorrei dedicare questa vittoria a Mattia Marcheggiani, il nostro giocatore fuori per infortunio rimediato contro la Sanpolese, gara dopo la quale non avevano più vinto. Altra nota positiva oggi oltre alla vittoria che vuol dire salvezza è l’esordio di Danny Paoloni non ancora sedicenne. Investiamo molto sul vivaio e sui nostri ragazzi del settore giovanile e l’esordio, oggi, in prima squadra mi rallegra perché sposa perfettamente ed è in linea con lo spirito che contraddistingue da sempre il progetto della nostra Società».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Varriale, Ciaccio (88’Paoloni D.), Rodolfi, Papi, Colamedici, Paoloni K. (82’ Serafini), Gentili (80’ Thau), Marcelli, Mamarang, Luciani M. (71’ Di Stefano). A disp. Sanesi, Mancinelli, Sechi, Pileri, De Sanctis. All. Chini.

Velletri: Battisti, Amici, Candidi (65’ Cellucci), Cafarotti (65’Francescotti), Costanzo, Stampiglia, Tetti (65’ Pansera), Di Maio, Carlino (65’ Bala), Passaretta, Salaj (3’ Frasca). A disp. Perciballi, Bologna, Durante, Moscato, All. De Celis

Arbitro: Fabio Toci di Ostia Lido

Reti: 40’, 43’ Marcelli, 51’ Luciani M.

Note. Ammoniti: Gentili, Luciani M. Marcelli (PM); Cafarotti,Moscato, Pansera e Bala (V). Angoli: 4-3, spettatori 350 circa.