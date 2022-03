Colpo del Rieti: il rigore di Vari affonda la Pianese e la salvezza torna più vicina (1-0). Foto

RIETI - Grande prova d'orgoglio del Rieti che, un mese dopo aver affondato la capolista, si ripete battendo la Pianese 1-0. Decisivo il rigore trasformato da Federico Vari al 20' della ripresa, concesso dal direttore di gara per l'atterramento di Scibilia da parte di Simeoni.

Una trasformazione glaciale, quella del numero 7 amarantoceleste, che spiazza l'esperto Crispino e consente al Rieti in incamerare tre punti dal peso specifico doppio, in virtù delle sconfitte di Cannara, Cascina, Pro Livorno e Sangiovannese, che rimettono in corsa il Rieti.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni allo Scopigno

E nonostante l'ennesima inferiorità numerica subìta stavolta per il doppio giallo rimediato da Perez, poco dopo il vantaggio, negli ultimi 20' la squadra chiude ogni spazio, si difende alla grande e concede davvero poco alla Pianese. Inutile l'arrembaggio finale di Convitto e compagni, perché la retroguardia amarantoceleste è attenta, Marenco tra i pali è impeccabi e dopo i 5' di recupero, arriva l'esultanza di squadra e staff. Ora testa a Poggibonsi: la gara è stata anticipata a domenica 20 marzo - nonostante la sosta per la Viareggio Cup - come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero.

Il tabellino

Rieti (4-2-3-1): Marenco 7; Canestrelli 6,5, De Martino 6,5, Cerroni 6,5, Perez 6; E. Menghi 6 (12’ st Cesani 6), Falilò 6,5; Vari 7 (31' st Benhalima sv), Atttili 6,5, Scibilia 6 (36’ st Pedone sv); Coulibaly 6,5 (42’ st Scalon sv). A disp. Giori, Orlandi, Manca, Esposito, Ghita. All. Boccolini 6.

Pianese (3-4-3): Crispino 6; Folino 6, Simeoni 6, Ambrogio 6 (28’ st Kondaj sv); Ricci 5,5 (36’ st Gagliardi sv), Trovade 5, Marianeschi 6, Modic 6 (28’ st Lepri sv); Convitto 5,5, Tascini 5, Palma 5 (22’ st Mininno sv). A disp: Nannelli, Scuderi, Celestini, Battistelli, Marino. All. Brando 5,5.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta 6 (Savino-Balbo).

Marcatori: 20’ st Vari (rig.).

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni, spettatori 200 circa. Al 29’st espulso Perez (R) per doppia ammonizione. Amnoniti: Scibilia, E. Menghi, Coulibaly (R), Modic, Marianeschi (P). Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 2’ pt, 5’ st.