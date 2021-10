Passo Corese fa tris e resta in vetta: Nomentum sconfitto 0-1. Benigni: «Bravi, sono molto contento»

Domenica 17 Ottobre 2021, 15:41

RIETI - Il Passo Corese mette dentro il tris di vittorie nelle prime tre giornate: i coresini vincono 0-1 in casa del Nomentum. Punteggio pieno per la squadra di mister Benigni che si gode il primo posto nonostante le poche giornate disputate. È il miglior Passo Corese degli ultimi anni, per il tecnico è il gruppo la loro forza.

La gara

Bella partita, ben giocata da entrambe le squadre. Bene la partenza del Passo Corese che va più volte vicino al gol con Italiano e Proietti. Sul finire del primo tempo esce fuori il Nomentum senza però impensierire Somma.

La ripresa si apre con un Passo Corese sempre molto propositivo con un Nomentum che cerca sempre di ripartire per far male ai coresini. Nonostante delle buone occasioni per parte sempre con il duo Proietti-Italiano, la partita si sblocca su corner: Barbetti accostato sul primo palo ha la meglio sull’ultimo tocco portando in vantaggio la coresina. Negli ultimi minuti il Nomentum cerca disperatamente il pareggio ma non ci riesce.

Il tecnico

«Abbiamo dispèutato una bella partita contro un’ottima squadra – dice mister Fabrizio Benigni – Siamo stati bravi a vincere fuori casa contro una delle formazioni più forti del girone. Paradossalmente siamo andati in vantaggio su una palla sporca e non abbiamo sfruttato le occasioni più nitide. Sono molto contento».