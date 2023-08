Il tecnico del Montopoli Omar Cimei scova talenti e seleziona giovani per il Valencia in Italia

RIETI - Un’esperienza unica e particolare quella che ha vissuto Omar Cimei, il nuovo tecnico dell’Usd Montopoli, squadra sabina di Seconda categoria. Cimei è stato da pochi mesi selezionato tra diversi allenatori come uno dei tesserati del Valencia in Italia. Il suo compito è quello di partecipare a camp di formazione che la società spagnola organizza sul territorio italiano, scovare talenti e selezionare diversi giovani per dei provini che vengono svolti proprio al centro sportivo valenciano.

«Mi sono iscritto tempo fa a un corso organizzato dal Valencia sulla metodologia d’attacco – spiega Cimei – ne sono rimasto subito colpito, veniva proposto uno stile di gioco che ho apprezzato e approfondito molto. Al termine di questo corso sono stati effettuati degli esami e delle selezioni per il “Valencia Soccer School Italy”, una serie di camp per ragazzi. Ho avuto il piacere di essere stato scelto e sono contento di aver svolto la mia prima settimana da istruttore per una società così importante».

Una decina di giorni fa Omar ha partecipato in qualità di istruttore e osservatore ad una settimana di camp a Rivosondoli, sede anche del ritiro della Salernitana dove Cimei e i ragazzi hanno potuto assistere da vicino agli allenamenti di mister Paulo Sousa (in foto Omar Cimei e Sousa insieme): «Vederli lavorare da vicino è stato interessante e stimolante, un’esperienza unica nel suo genere – spiega Omar, il quale ha avuto anche modo di parlare con il tecnico portoghese – è una persona a modo, un campione dentro e fuori dal campo.

Abbiamo scambiato due chiacchiere su calcio e vita, è stato un vero piacere».

Cimei tornerà quest’anno ad allenare in Sabina, a Montopoli, in Seconda categoria: «Torno finalmente in Sabina – dice il tecnico sabino – ho allenato tanto negli ultimi anni i ragazzi, prima al Real Sabina e poi al Monterotondo Scalo. Adesso sono pronto ad affrontare questa nuova esperienza con i grandi. Ho studiato parecchio negli ultimi mesi, sono uno che fa parecchio attenzione all’attacco e agli schemi, non vedo l’ora di cominciare con la squadra».