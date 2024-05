Il prefetto visita la sede reatina della Croce rossa: «Un grazie per quanto fate»

RIETI - L'8 maggio, per la ricorrenza della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, il prefetto di Rieti Pinuccia Niglio ha fatto visita alla sede reatina della Croce Rossa.

E’ stato un momento importante ed emozionante per tutti i volontari presenti. Le varie componenti del Comitato di Rieti hanno ospitato il prefetto per mostrare le attività che quotidianamente vengono svolte con dedizione.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Roberto Maiolati insieme ai vertici delle componenti ausiliare dell’Esercito, S.lla Bruna Petroni Ispettrice locale delle infermiere Volontarie ed il Cap. Medico Sandro Rinaldi responsabile del Corpo Militare Cri.

Momenti di condivisione importanti che hanno permesso al Prefetto di comprendere nello specifico le attività svolte e le potenzialità che la Croce Rossa Italiana riesce a mettere in campo per tutta la comunità.

«Sono qui per ringraziarvi per quanto fate e l’affidabilità che dimostrate tutte le volte che venite coinvolti in qualunque ambito legato al territorio», queste le parole del Prefetto.

La serata è proseguita con la presa visione di importanti documenti conservati nell’archivio Cri inerenti i rapporti intessuti con la Prefettura nel corso del tempo e la consegna di un volume antico, come dono da parte delle Infermiere Volontarie, al Prefetto.

Il brindisi finale è stato un momento di particolare condivisione tra chi ha a cuore i Principi fondamentali di Croce Rossa.