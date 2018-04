di Christian Diociaiuti

RIETI - “Domenica arriva la capolista e sarà Giornata Verdeazzurra. Tutti allo stadio a sostenere i colori verdeazzurri!”. È il post della Nuorese che invita i suoi sostenitori ad assistere alla gara di domenica alle 15 al Frogheri di Nuoro. La capolista citata, ovviamente, è il Rieti. Con lo sguardo alla serie C, il Rieti seguirà anche il risultato di San Teodoro-Albalonga: un ko dei romani aprirebbe la strada ad una possibile festa già in Rieti-Monterosi del 15 aprile. Nuorese – reduce dallo 0-0 col Monterosi con tanti rimpianti per non aver rimescolato le carte in zona playout, dove si trovano i sardi - che potrebbe giocare 4-3-1-2 proprio come il Rieti.



Il tecnico verdazzurro Fraschetti, dopo lo 0-0 di Monterosi ha detto: «Una gara che andava giocata con qualità e testa diversa. Partite come quella che ci aspetta dopo Pasqua (col Rieti, ndr) è un piacere viverle perché se le rigiri e le mandi nella maniera giusta ti rimangono in testa tutta la vita. Se pensavamo di vincere questa (con il Monterosi, ndr) e al limite tirare fuori un pari con il Rieti, adesso siamo obbligati ancora a vincere una gara importante, con una squadra forte che probabilmente ha già vinto il campionato e non ci regalerà niente, dobbiamo riuscirci perché abbiamo numeri e mezzi per uscire da questa situazione».



Situazione, quella di cui parla Fraschetti, che è la zona playout: gli isolani possono uscirne, ma dalla salvezza diretta al momento hanno un ritardo di 5 punti. Rieti che è al completo e prova tutte le soluzioni: la più accreditata è tornare a schierare Giunta dietro a Scotto e Marcheggiani. Difesa di senatori e, se così fosse, mediana con Scevola (sacrificio di Tirelli). Chiunque scenderà in campo, avrà il sostegno dei tifosi, pronti ancora a piantare una bandiera amarantoceleste su un altro stadio in questa stagione: già una decina i ragazzi del Commando Ultrà che sono pronti a partire per il Frogheri, ma non è escluso che si aggiunga qualcuno autonomamente o all’ultimo minuto.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA