Il Rieti a caccia di conferme contro il Montespaccato. Boccolini: «I presupposti per fare bene ci sono tutti»

RIETI - Il Rieti va a caccia del bis nel recupero della 17esima giornata del girone d’andata, in programma domani, 16 febbraio, allo Scopigno (ore 14,30) contro il Montespaccato Savoia.

Il tecnico

«La vittoria di sabato scorso contro la capolista - afferma Boccolini - ci deve far riflettere su un aspetto: se riusciamo a mettere in pratica quello che proviamo e riproviamo durante la settimana, tutte le avversarie sono battibili. Viceversa, laddove non c’è applicazione si può andare incontro a figuracce pure con le squadre che in questo momento si trovano nella parte destra della classifica. Credo che se i ragazzi riusciranno a cavalcare l’onda dell’entusiasmo, senza sottovalutare l’impegno, i presupposti per ottenere un altro risultato positivo ci siano tutti».



L'assetto

Rispetto alla sfida di quattro giorni fa, il Rieti dovrà fare a meno di Cerroni, uscito quasi allo scadere per un infortunio al ginocchio destro nell’intento di ricacciare dalla porta difesa da Marenco un pallone destinato a finire in fondo al sacco. Al suo posto giocherà Canestrelli o Scalon: il ballottaggio verrà risolto solo poche ore prima del fischio d’inizio. In attacco possibile il ritorno di Vari dal primo minuto, mentre a centrocampo dovrebbe rimanere tutto invariato: Pedone e Cesani a fungere da cerniera davanti la difesa e Falilò nel ruolo di play basso.



Così in campo

Rieti (4-3-3): Marenco; Tiraferri, De Martino, Canestrelli, Perez; Pedone, Falilò, Cesani; Tortolano, Attili, Vari. All. Boccolini.

Montespaccato Savoia (4-4-2): Tassi; Anello, Giannetti, Antongiovanni, Pesarin; Canciani, Nanci, Tataranno, Ansini; Bosi, Calì. All. Mucciarelli.

Arbitro: Menicucci di Lanciano (Gentile-Bosco).