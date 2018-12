© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti partirà domani, sabato 22 dicembre, in direzione Monopoli per giocarsi una partita importante, quella del definitivo rilancio. A presentare la sfida di domenica alle 16.30 è il tecnico Ricardo Chéu: «Affrontiamo una squadra forte che lotta per il vertice. Hanno una striscia aperta di dieci risultati utili tra campionato e Coppa. Noi come sempre abbiamo la nostra strategia, loro giocheranno molto sui nostri errori perché sono bravi in ripartenza».Sono pesanti però le assenze con cui il tecnico dovrà fare i conti, oltre allo squalificato Maistro: «Chastre non ci sarà, così come Gallifuoco, che non è con noi per gravi problemi familiari. Diarra ha l'influenza e non si è allenato, non so se sarà a disposizione, mentre Vasileiou ha un problema al ginocchio».Insomma, non esattamente una situazione semplice, ma il Rieti la affronta con nuove consapevolezze: «Non ho visto squadre più preparate di noi dal punto di vista tattico, siamo quasi alla fine del girone di andata e non abbiamo mai avuto infortuni muscolari, questo dice tanto sul nostro metodo di lavoro».I lunghi viaggi ed il calendario così ravvicinato, di certo, non aiutano, così come un campionato in cui alcune realtà sembrano essere in difficoltà: «Noi siamo professionisti, dispiace quello che sentiamo su altre squadre, perché magari potremmo vivere noi la stessa situazione e non è bello. Così però si rischia di falsare un po' gli equilibri del campionato. Tante partite ravvicinate non aiutano, il giorno di Natale non ci alleneremo, in questo momento preferisco avere una squadra che sta bene mentalmente prima ancora che fisicamente».Il messaggio del tecnico è ovviamente riferito alla situazione che stanno vivendo Reggina e Matera, al centro di polemiche negli ultimi giorni con i giocatori che hanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi.