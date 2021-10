Il Rieti pareggia a Livorno, Boccolini: «Bravi i ragazzi, risultato giusto, positivo non aver subito gol»

Domenica 17 Ottobre 2021, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 18:18

RIETI - Il Rieti esce con un punto (0-0) dal campo della Pro Livorno e il tecnico Alessandro Boccolini si prende il punto non senza qualche rammarico. «Pareggio tutto sommato giusto: entrambe le squadre hanno lottato per cercare di portare a casa i tre punti ma, come spesso accade, esce fuori un pareggio - afferma l'allenatore sulla pagina facebook del club - Quest’ultimo muove la classifica, ma lascia un po’ di rammarico per le occasioni avute nel secondo tempo. Se calcoliamo tutte le assenze che avevamo e comunque le difficoltà incontrate sotto questo aspetto in settimana, posso solo dire ai miei ragazzi: bravissimi! Hanno lottato fino alla fine, cercando la vittoria fino all’ultimo minuto, contro una buona squadra che ha fatto tutti i punti nelle mura casalinghe. Come detto, prendiamo di buono che abbiamo mosso la classifica e soprattutto che, per la prima volta in stagione, siamo riusciti a chiudere a zero la casella di gol subiti in una gara».