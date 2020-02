PROMOZIONE

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo per le gare dei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputate lo scorso fine settimana.Una gara a Luca Salvi (BF Sport).Una giornata a Andrea Capulli (allenatore Atletico Sabina), Andrea Antonacci (Alba Sant’Elia), Sacha Fumelli (Ginestra), Jacopo Di Lorenzo (Poggio Fidoni).Multa di 150 euro a Selci “perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara facevano esplodere alcuni petardi e accendevano fumogeni lanciandoli all'interno del recinto gioco”, tre turni a Giovanni Paolucci (Santa Susanna) “Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, si portava nel recinto degli spogliatoi da dove rivolgeva frasi offensive nei confronti dell'arbitro”, Gianmarco Donati (Torri in Sabina) “Espulso per aver colpito con un calcio violento un avversario, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco, minacciando l'avversario e tentando di aggredirlo”, una gara a Daniele Angelucci e Massimiliano Caprioli (Monte San Giovanni), Kwaku Cann (Poggio San Lorenzo), Simone Di Giovanni (Fiamignano Equicola), Rossano Villanucci (Torri in Sabina).Una gara a Samuele Battisti (Poggio Bustone), Francesco Mandosi (Vigor Collevecchio).