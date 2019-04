UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Cala il sipario sulla ventitreesima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino e sul venticinquesimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Vittorie convincenti per Cantalice, Sporting Rieti, Velinia e Maglianese.Finisce 3-1 tra la capolista Cantalice e il Real Monterotondo Scalo. Decisiva la tripletta di Tavani.Risultato positivo per lo Sporting Rieti, vincitore 3-2 contro un Poggio Moiano a cui non bastano Pokou e Villani Thomas. Per i padroni di casa, oltre alla doppietta di Volpicelli, gol di Giuli.Grazie alle reti di Del Sole e Acampa, il Velinia batte 2-0 gli ospiti dello Sport Selci. Massimiliano Alonzi, mister Velinia: «Ottima partita, giocata con determinazione e concretezza. Sono felice per il primo gol del nostro capitano e per la nostra crescita. Peccato che stia per finire il campionato».Sul campo del Passo Corese (vittorioso 2-1 nel recupero di mercoledì 24 aprile contro la Brictense), la Maglianese si impone per 2-0. Determinanti le reti di Cambone e Varasconi.Casali Poggio Nativo blocca sul 2-2 l’Eretum Monterotondo. Per la squadra reatina, gol di Ali Hacar e Di Casimirro. Andrea Colantoni, allenatore Casali: «Abbiamo disputato un’ottima partita, sprecando anche qualche occasione di troppo. Peccato per il pareggio dei romani a 26 secondi dalla fine del match. Nonostante ciò, sono contento di aver ricevuto tanti complimenti non solo da parte dei nostri sostenitori, ma anche da parte di quelli avversari. Soprattutto, però, continuo ad essere orgoglioso della mia squadra che, pur appartenendo ad una piccola realtà calcistica, ha giocato con grande carattere contro una società molto blasonata. I ragazzi meritano queste soddisfazioni ed io sono felice di poterle condividere insieme a loro».Turno di riposo osservato da Pro Calcio Studentesca e Brictense.Cantalice 57; Eretum Monterotondo 55; Real Monterotondo Scalo 45; Casali Poggio Nativo 38; Poggio Moiano, Sporting Rieti 28; Pro Calcio Studentesca 23; Maglianese 20; Sport Selci 18; Passo Corese 13; Velinia 11; Brictense 4.Nella penultima gara di campionato, il Rieti (decimo a 28 punti) non va oltre lo 0-0 in casa dell’Acquacetosa (terzultima a 21). Stefano Valentini, tecnico dei reatini: «Anche se non siamo riusciti a finalizzare diverse occasioni che ci sono capitate, soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una buona prestazione. Ora mi aspetto che i ragazzi continuino a lavorare uniti per preparare al meglio l’ultima sfida contro il Montespaccato e il successivo torneo che si terrà a Terni».Tra le mura amiche, lo Sporting Rieti (settimo a 36) supera 4-1 la Cross Roads Calcio (decima a 29). Oltre alla doppietta di Volpicelli, reti di Bonifazi e Di Battista.Vince anche Cantalice: al termine della sfida contro Città di Palombara, è 3-2 per i padroni di casa. Protagonista del match è Maioli, autore di una tripletta.