RIETI - «Auguri di Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Un caro saluto, Franco Tempesta». Manca un minuto alle 15 di sabato 11 aprile, quando sull'applicazione whatsapp di tanti ex calciatori ed ex dirigenti di Centro Italia e Fc Rieti compare questo messaggio.

A scriverlo è il deus et machina del club arancionero, nato nel '98 e protagonista indiscusso, fino alla primavera del 2012, del calcio dilettantistico regionale, tra Eccellenza e Promozione. Al messaggio, rivolto a più di cento utenti, rispondono tutti in maniera affettuosa ringraziando Tempesta per il pensiero e ricordando i tempi che furono. Da Nazzareno Simotti a Tommaso Piccirillo, dai fratelli Guidi a Lorenzo Cecchetelli, proseguendo con i vari Alberto Riccini, Piero Fazi, Fabio Grillo e Fabio Mancini, fino ad arrivare all'attuale proprietario del Rieti, Riccardo Curci, il diggì Pierluigi Di Santo, il ds del Flaminia Luigi Coni e il segretario generale della Samb Giancarlo Palma, tutti lasciano in bacheca un post per contraccambiare: chi con uno smile, chi con due cuori, uno arancione e uno nero che cromaticamente ricordano la bandiera del Centro Italia.

Personaggio mai domo

Seppur costretto su una sedia a rotelle, dopo il gravissimo incidente stradale di quel maledetto 22 novembre del 2015, di ritorno dalla gara che la Spes Poggio Fidoni aveva giocato a Fiano Romano, Franco Tempesta non ha mollato un centimetro ed ancora oggi è impegnato nel calcio: ha deciso di ripartire dal basso, con la squadra del suo quartiere vincendo anche due campionati tra Terza e Seconda categoria e nonostante le sue difficoltà motorie, a fare la differenza è la lucidità mentale che ancora oggi lo portano a tenere vivo il ricordo dei tempi che furono, continuando a strizzare un occhio al futuro.

