Amatrice Rieti tenta il colpo a Roma contro il Campus Eur. Giovannini out. Gardini: «In campo a viso aperto»

RIETI - Il campionato di Eccellenza accede i riflettori sulla quinta giornata di ritorno: l’Amatrice Rieti alle 11:15 è ospite del Campus Eur sul sintetico del “Mario Tobia”.

Dopo l’ampia vittoria contro la Academy Ladispoli (4-1), dove sono emerse tutte le qualità di un giocatore di altre categorie come Alessandro, i reatini sono obbligati e ripetere un’altra prestazione di livello per raccogliere tre punti che in questo momento della stagione sono fondamentali. Gli ospiti arrivano da un periodo non troppo proficuo: nelle ultime tre giornate un pareggio e due sconfitte, l’ultima contro il Montespaccato (3-0). Gli ospiti sono però una formazione ostica, sono la seconda miglior difesa del girone.

Tutti presenti per il Rieti ad eccezione di Giovannini che sta attendono la risonarza per capire l'entità dell'infortunio riportato domenica scorsa in casa contro Ladispoli.

Le dichiarazioni del tecnico Aldo Gardini

«La partita è molto importante contro un avversario che schiera ottimi giorcatori e che esce sconfitto da Montespaccato e che verrà sicuramente tornare in campo con una vittoria.

Noi sappiamo della difficoltà e siamo pronti ad affrontare la gara con le nostre potenzialità per continuare il momento positivo e per cercare la vetta della classifica. Sarà sicuramente una bella gara tra due squadre forti ma noi non dobbiamo avere paura. Dobbiamo scendere in campo a viso aperto».