di Renato Leti

RIETI – Tutto pronto al centro sportivo comunale di Collevecchio per la terza edizione del torneo “Città di Collevecchio” che prenderà il via domani 2 giugno e proseguirà nei giorni 3, 9 e 10 dello stesso mese. Parteciperanno quaranta società provenienti da varie regioni italiane con diverse formazioni suddivise per fasce d’età che si confronteranno sul campo di gioco e che trascorreranno insieme le attività ricreative previste nel corso delle medesime giornate. Hanno già confermato la propria presenza - tra le altre - SS Lazio, Tor di Quinto, Acilia, Fiano Romano, Vigor Nepi, Passo Corese, Ortana, Morlupo, Maglianese (che collabora anche all’organizzazione dell’evento) ed altre società del panorama calcistico provinciale e regionale.



Sabato 2 giugno scenderanno in campo le formazioni 2009/2010 e seguirà lo spettacolo d’intrattenimento curato dagli Arcieri Viterbenis mentre domenica 3 sarà la volta dei nati nel 2007 e dello spettacolo del Drum Circo. Il successivo fine settimana proporrà sabato 9 le gare dei nati 2008 ed una dimostrazione sul campo sull’utilità e la difesa dei cani da lavoro mentre domenica 10 ci saranno i nati 2006 e l’esibizione della Banda Musicale e delle Majorettes di Collevecchio.



«Il successo delle due edizioni precedenti ci ha spronati a proseguire con questa iniziativa – dice Giordano Piccarozzi, promotore della manifestazione organizzata con l’Associazione Gian.Pi. che opera da anni nel sociale e gestisce a Collevecchio uno studio medico-sportivo riconosciuto dal Coni – che si è rivelata un prezioso punto d’incontro per tantissimi giovani accompagnati da famigliari e amici. Lo scopo non è solo quello agonistico ma anche di aggregazione sociale e di divertimento, oltre a rivalutare questa splendida fascia territoriale della Sabina che molte persone scoprono in tale occasione sia dal punto di vista paesaggistico che storico, culturale e gastronomico».



Nei quattro giorni della manifestazione funzionerà un’area-ristoro aperta a tutti i convenuti.

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14



