Amatrice Rieti tenta il colpo sul campo della quotata Maccarese. «Serve prestazione di livello»

RIETI - Terza partita in otto giorni per l’Amatrice Rieti, che dopo il doppio incontro casalingo con Civitavecchia (in campionato) e Montespaccato (in Coppa Italia) che ha prodotto appena un punto e una sconfitta da dover ribaltare tra due settimane per accedere ai quarti di finale di Coppa, domani alle 11 affronterà la delicata trasferta di Maccarese per sfidare la W3, un’altra di quelle formazioni che in estate è stata costruita per puntare in alto e che attualmente si trova al quarto posto, a -2 dagli amarantocelesti.



Il tecnico Vincenzino Angelone

«Giocheremo contro una squadra che sta facendo un ottimo inizio di campionato. In classifica siamo solo a due posizioni di distanza da loro. Sappiamo di dover fare una prestazione di livello per poter uscire dal loro campo con un risultato positivo. Ci siamo preparati per dare il massimo, e siamo consapevoli che otterremo l'esito prefissato approcciando la partita con l'umiltà e l'attenzione necessaria».