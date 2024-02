Amatrice Rieti, vietate distrazioni contro il Valmontone. Gardini: «Gara più difficile di quanto possa sembrare»

RIETI - L’Amatrice Rieti torna al Green Park: alle 15 ospite dei reatini è il Valmontone. La gara di andata terminò con la vittoria esterna dei reatini per 1-2 con la doppietta di Rossi.

Per gli amarantocelesti la vetta occupata dal Montespaccato è distante solo un punto mentre il secondo posto a 45 punti è diviso con Maccarese e Pomezia. L’Amatrice Rieti arriva alla gara da tre vittorie consecutive mentre gli ospiti da una sconfitta con l’attuale capolista. Il Valmontone nonostante la nona posizione sono una delle migliori difese del girone con 25 reti subite. Sfida complicata quella prevista per i padroni di casa.

Le parole di mister Aldo Gardini

«Esattamente come la partita contro il Campus Eur è una partita più difficile di quanto possa sembrare. Valmontone era una squadra partita per vincere il campionato poi per varie vicissitudini non ci sta riuscendo ma è comunque una squadra che ha messo in difficoltà tante squadre. È una partita difficile che va affrontata con la massima concentrazione. Va tenuto un ritmo alto senza concedere spazi agli avversari. Out per infortunio Giovannini ma chiunque scenderà in campo dovrà dare il massimo».