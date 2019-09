© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una serata di beneficenza per raccogliere fondi in favore dell'Alcli Giorgio&Silvia. L'idea arriva direttamente dal Fabietto Bar Antrodoco calcio a 5 che a Pesaro, lo scorso 30 giugno, ha conquistato il titolo nazionale Uisp. L'evento si terrà domani sera, sabato 21 settembre, al PalaRufina alle 21 e vedrà la partecipazione del Giuliano Marmi Futsal, formazione di Saluzzo, provincia di Cuneo, che nel 2009 ha conquistato il titolo nazionale. Le due squadre si sono incontrate anche nell'ultima edizione, dove è nata una amicizia che ha portato al voler realizzare proprio questa iniziativa voluta fortemente da Matteo Colangeli, presidente della squadra di Antrodoco.La collaborazione della Uisp e l'aiuto di qualche sponsor ha reso possibile l'organizzazione di una serata speciale, nella quale tutti coloro che interverranno potranno dare il loro contributo all'Alcli Giorgio&Silvia. L'evento prenderà la denominazione di Antrodoco Summer Cup - I Edizione. Come detto, chi vorrà contribuire, potrà farlo direttamente al PalaRufina, versando il denaro negli appositi contenitori dislocati all'interno del palasport. Un evento da lodare, nel quale emergono i valori più belli dello sport e che dimostra che in campo si può vincere o perdere, ma fuori si può rimanere amici.