di Silvio Ippoliti

RIETI - Arrivano cattive notizie dall’ultima amichevole giocata dalla Spes Poggio Fidoni prima dell’esordio in campionato di sabato prossimo in trasferta contro la Vigor Cisterna. I gialloverdi sono scesi in campo in trasferta contro la Spes Montesacro: finisce 5-4 in favore dei romani, tripletta di Pirri e rete di capitan Donati per la squadra allenata da Fabio Luciani.



A destare le preoccupazione non è il risultato sul campo quanto le informazioni che arrivano dall’infermeria, in quanto nel corso del match sono usciti per infortunio Chinzari e Graziani che hanno riportato due brutte contusioni che mettono in discussione la presenza dei due per la prima di campionato. Infermeria piena, dunque, per i reatini che con tutta probabilità dovranno fare a meno anche del portiere Barbera per un problema ad un gomito oltre che a Serilli e Fasciolo. Da verificare nel corso della settimana le condizioni di Renzi, Pandolfo, Francia e Paulucci, acciacati.

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



