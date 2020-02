ALTRI RISULTATI, VII RITORNO

RIETI - Vittoria preziosissima della Spes Poggio Fidoni nella settima giornata di ritorno del campionato di C1. I ragazzi di Fratoni, grazie a un 2-0 esterno, strappano tre punti fondamentali contro il forte Grande Impero compiendo un passo importantissimo verso la corsa ai playoff. Partita intensa con i gialloverdi che si portano in vantaggio in ripartenza grazie a Paulucci ben servito da Chinzari. Nella ripresa Donati e compagni riescono a tenere con grinta, voglia e abnegazione, nonostante il massimo sforzo dei padroni di casa. Sul finale la chiude Chinzari approfittando del portiere di movimento messo in campo dai romani. Con questa vittoria i reatini si consolidano al terzo posto (37 punti) allungando sul Real Fabrica quarto e accorciando sull’Eur Massimo che perde la vetta della classifica in favore della Virtus Palombara.«Vittoria importantissima per la lotta ai playoff - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - importante per come è arrivata diversa rispetto alle altre e ai nostri standard di gioco. Vittoria di sacrificio, sofferta, consapevoli di avere contro una squadra forte. Spero che questi tre punti diano ai ragazzi la consapevolezza di poter ottenere risultati giocando anche in maniera diversa. Sabato ci siamo compattati, pure soffrendo siamo riusciti a portarla a casa. Adesso concentrati verso la partita casalinga di sabato prossimo per continuare il percorso verso i playoff».Virtus Palombara- Aranova 6-3Casal Torraccia- Cortina 3-2Atletico 2000 - Real Fiumicino 3-0Vallerano - Vigor Perconti 3-6Real Fabrica - Eur Massimo 3-3Virtus Fenice - Torrino Village 4-3Virtus Palombara 45Eur Massimo 44Spes Poggio Fidoni 37Real Fabrica 35Atletico Grande Impero, atletico 2000, Vigor Perconti 33Aranova, Torrino 31Casal Torraccia 28Virtus Fenice 16Vallerano 4Cortina 3