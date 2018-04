di Mattia Esposito

RIETI - Un derby teso, forse anche troppo, soprattutto nel finale, sancisce che l’Ardita è tornata definitivamente in corsa per i playoff. Il 3-2 contro il Monte San Giovanni è arrivato al termine di una partita a modo suo spettacolare. Al Gudini l’Ardita trova addirittura il triplo vantaggio, ma nel finale subisce il ritorno del Monte San Giovanni, che comunque non riesce a completare la rimonta. Decisiva la doppietta di Andrea Labonia ed il gol di Simone Dionisi, mentre al Monte San Giovanni non bastano i gol di Albuccetti e De Angelis.



Con questi tre punti l’Ardita torna a sperare nei playoff, soprattutto considerando lo scontro diretto di sabato contro il Nazareth, che nel frattempo “gode” tra le due litinganti e si prende il terzo posto in classifica. Come detto però si registrano anche nervi tesi nel finale con qualche spinta e tante parole. Alla fine però festeggia l’Ardita, che rende ancora più incerto ed interessante il finale di campionato. Il Monte San Giovanni, al termine del match, decide di non rilasciare dichiarazioni, mentre dalla parte opposta è Simone Fratoni ad elogiare la prestazione dei rossoneri: «Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno giocato una grande partita. La vicenda del comunicato del giudice sportivo ci ha dato forse maggiore carica. Con una grande prova ci siamo portati sul 3-0 in nostro favore, avendo anche altre occasioni, poi nel finale abbiamo subito il ritorno del Monte San Giovanni, ma Mauro Mariantoni ha fatto due, tre interventi importanti. Ora testa bassa e lavorare per la sfida importante conto il Nazareth».



GIRONE C, XXIV GIORNATA

Ardita – Monte San Giovanni 3-2

2 Labonia, Dionisi (A), Albuccetti, De Angelis (M)



LE ALTRE PARTITE

Brictense – Bracelli 3-4

L’Airone – Casal Torraccia 3-5

Tevere Remo – Flaminia Sette 6-0

Real Roma Sud – Virtus Fenice 5-6

Lositana – Virtus Palombara 2-3

Santa Gemma – Nazareth 1-5



CLASSIFICA

Virtus Fenice 65

Virtus Palombara 63

Nazareth 45

Monte San Giovanni 44

Ardita 42

Lositana 38

L’Airone 34

Casal Torraccia 32

Real Roma Sud 30

Santa Gemma 29

Tevere Remo 26

Bracelli 17

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:50



