New Real Rieti torna in campo, sul parquet del PalaMalfatti anche il sindaco Sinibaldi

Lunedì 28 Agosto 2023, 23:19







RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, è sceso in campo al PalaMalfatti con New Real Rieti per il primo allenamento della preparazione alla stagione 2023/24



«Il primo cittadino, da sempre vicino allo Sport e alle politiche sportive della nostra città, ha mantenuto la promessa fatta in Sala Consiliare durante la premiazione per la vittoria dei Playoff Nazionali della scorsa stagione. Sinibaldi ha quindi calcato il parquet del Palazzetto per unirsi ai nostri amarantocelesti nel primo allenamento della preparazione alla new season - si legge nella nota del New Real Rieti - Da sempre simpatizzante e tifoso della nostra società, nonché da ex giocatore di Calcio a 5, il Sindaco si è calato ottimamente nella parte, dribblando, passando e calciando. Un pomeriggio, sicuramente, atipico ma allo stesso tempo divertente e spensierato».



«Ci tenevo a rispettare la promessa fatta - spiega Sinibaldi. Chiaramente è solo un modo per dimostrare a voi (ai giocatori e staff, ndr) e alla società che ci fa piacere che il Calcio a 5 torni ad essere centrale nella città. Speriamo che sia un bel campionato, sappiamo che ce la metterete tutta. Speriamo di potervi dare una mano. Ci fa particolarmente piacere che questo Palazzetto (il PalaMalfatti, ndr) sia finalmente di nuovo aperto e utilizzato per quello per cui è stato costruito e pensato. Speriamo che quest’anno si possano portare i colori amarantocelesti ancora in alto. La storia del Calcio a 5 a Rieti è molto importante e intensa, ci auguriamo che possiate tornare più velocemente possibile ad alti livelli. In bocca al lupo a tutti per la stagione!».



«La società amarantoceleste desidera ringraziare pubblicamente il Sindaco Sinibaldi per la presenza quest’oggi, sperando di rivederlo nuovamente in campo durante tutto l’arco della stagione».