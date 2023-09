Colpo del New Real Rieti: arriva Rafael Rizzi Rafinha, uno dei beniamini del pubblico amarantoceleste

RIETI - Importante colpo di mercato per il New Real Rieti. Il club amarantoceleste ha infatti ufficializzato l'arrivo di Rafael Rizzi Rafinha, uno dei beniamini del pubblico reatino.

Arrivato a Rieti giovanissimo nella finestra di mercato della stagione 2015/2016 il centrale italo-brasiliano classe 1993 si mette subito in evidenza, dando un contributo importante alla conquista della Winter Cup in quella stessa stagione. Rafinha diventa subito uno dei punti di riferimento, tanto che la sua storia d'amore con il Real Rieti durò ininterrottamente fino allo scioglimento della squadra. Nel frattempo con la maglia amarantoceleste gioca anche una finale scudetto, persa a Teramo contro Asti, una Uefa Futsal Champions League (ex Uefa Futsal Cup, ndr), ma alza al cielo anche un altro trofeo, la Coppa della Divisione, conquistata contro l'Italservice Pesaro nella stagione 2018/2019.

A guidare quella squadra in panchina c'era David Festuccia, che ora potrà riabbracciarlo sempre con quegli stessi colori addosso,ma con una società nuova, il New Real Rieti. Come detto si tratta di un colpo molto importante per la categoria, arrivato anche un po' a sorpresa, visto che Rafinha sembrava promesso sposo dello Sporting Paris, in Francia, dove stanno trovando casa molti giocatori che hanno militato in Italia.

Si è registrato poi il cambio di rotta, che lo riporterà al PalaMalfatti e gli farà ritrovare quella che lo stesso giocatore ha sempre definito la sua casa.

La nota del club

«Colpo da 10 in pagella per la New Real Rieti. Il nostro DS Marco Biagini rende felici e soddisfatti tutti i nostri tifosi, nonché il Presidente Fabio Figorilli, il Presidente Onorario Riccardo Severoni e l’intero staff amarantoceleste. Un giocatore che non ha di certo bisogno di lunghe presentazioni, la sua carriera parla da sé. Un lungo passaggio nella Real Rieti, dove ha anche indossato la fascia da capitano e vinto la Coppa di Divisione agli ordini di Mister Festuccia, che ritrova quest’anno in panchina. In seguito le esperienze con Acqua e Sapone, Feldi Eboli e Olimpus Roma, dove lo scorso anno ha centrato la finale Scudetto e la finale di Super Coppa. La New Real Rieti è lieta e orgogliosa di annunciare di aver trovato l’accordo. La società amarantoceleste desidera ringraziare calorosamente la società Olimpus Roma per la buona riuscita della trattativa».