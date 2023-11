Il New Real Rieti vince il derby: Spes Pf ko 3-6. Il tabellino

RIETI - Il New Real Rieti si aggiudica il derby della quarta giornata di Serie B di futsal. Gli amarantocelesti si impongono 6-3 sul campo della Spes Pf. Partita intensa ed equilibrata, con un Real Rieti più lucido nel secondo tempo a capitalizzare le occasioni da gol. Due espulsi, uno per parte: Fioravanti per il New Real Rieti e Genovesi per la Spes.

Pronti via ed è subito gol che sblocca la partita. La rete la firma Palumbo, che se ne va in fascia e poi incrocia sul secondo palo dopo neanche un minuto di gioco: è 1-0 New Real Rieti. La partita è tesa, i contatti fioccano così come i cartellini gialli e il New Real Rieti raggiunge il bonus. Al 7’ la Spes trova il pari con Renzi, ben appostato sul secondo palo per l’1-1. Rafinha commette il sesto fallo ma Piras si fa ipnotizzare da Barbera sul seguente tiro libero. Poco dopo Barbera ne neutralizza un altro, poi i ritmi della partita si abbassano ma la Spes costruisce almeno un paio di ottime occasioni per passare in vantaggio. Ad uno e mezzo dalla fine in vantaggio ci vanno invece gli ospiti, che passano con la puntata di Scappa. Il vantaggio però non dura molto, perché Genovesi a 50” dal termine trova l’angolo giusto per il 2-2, punteggio col quale le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa il New Real Rieti parte bene, tenendo il campo con personalità e dopo due minuti trova il terzo vantaggio di giornata con Bucci, che spinge in porta dal centro dell’area di rigore per il 3-2. Il gol sembra spostare un po’ l’equilibrio psicologico della partita ed il New Real Rieti, con una esecuzione perfetta da palla da fermo, libera Martinelli al centro dell’area di rigore: uno dei tanti ex di giornata non si fa pregare e insacca il gol del 4-2. Al 9’ della ripresa episodio che può girare l’inerzia con Fioravanti che rimedia il secondo cartellino giallo ed il rosso. La Spes sfrutta la superiorità numerica e accorcia con Piras, che trova lo spiraglio giusto per infilare Barbera ed il gol del 3-4. Nel finale arriva un altro episodio: anche Genovesi, già ammonito, rimedia il rosso ed in superiorità numerica il New Real Rieti trova il gol del 5-3 con Bucci che ribadisce in rete dopo il palo di Martinelli. La Spes si gioca il portiere di movimento ma viene immediatamente punita da Palumbo, che scrive il 6-3. Termina così il derby che rilancia il New Real Rieti in classifica e blocca invece la Spes.



Il tabellino

Spes Pf: Maurelli, Renzi, Lopez, Donati, Graziani, Chiavolini, Genovesi, Piras, Leonardi, Manelli, Ettaro, Marinelli.

All. Luciani.

New Real Rieti: Barbera, Rafinha, Martinelli, Scappa, Bucci, Pandolfi, Fioravanti, Carioti, Palumbo, Iacoboni, Barrella, Cruciani. All. Festuccia

Arbitri: Petroccelli (Policoro), Molinaro (Lamezia Terme) crono: Pellegrini (Frosinone)

Marcatori: Palumbo (N),Renzi (S), Scappa (N), Genovesi (N), Bucci (N), Martinelli (N), Piras (S), Bucci (N), Palumbo (N)

Note. Espulsi: Genovesi (S), Fioravanti (N). Ammoniti: Fioravanti (N), Donati (S), Rafinha (N), Bucci (N), Genovesi (S), Chiavolini (S), Scappa (N).