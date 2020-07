Rieti, escursionista cade in un dirupo al Terminillo e muore

RIETI - Incidente mortale in montagna nella mattinata. Durante una escursione in zona Valle Scura, al Terminillo, un escursionista è scivolato, cadendo in un dirupo.



Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, viste le difficoltà per l'intervento da terra. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: era già deceduto. Identità da stabilire, in quanto non aveva i documenti.

Sul posto, anche i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA