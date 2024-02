Americo Tullio 81enne di Frosinone pensionato, fu trovato morto quasi tre anni fa in un terreno montano tra Morolo e Ferentino. Accanto a lui due pittbull che erano fuggiti al controllo del proprietario, un 46enne residente a Morolo. Sul corpo dell'anziano evidenti segni di morsi di animali, riconducibili ai due pittbull. Il 46enne operaio è finito a processo per non aver custodito i due pittbull. Ha scelto il rito ordinario. Ieri durante l'udienza il responsabile dei carabinieri del Ris di Roma ha confermato tracce di dna dell' uomo sul mantello dei due pittbull.

Un racconto molto agghiacciante. Ascoltati anche l'allora comandante dei carabinieri di Morolo che svolse i primi accertamenti ed un cercatore di asparagi che aveva notato Americo Tullio prima della sua morte. A trovare il corpo privo di vita furono due ragazze, insospettite dalla presenza dei due cani in orario serale. Ora resta da capire se i morsi sul corpo del pensionato siano avvenuti con l'uomo in vita o se i due pittbull si siano accaniti sul corpo dell'anziano dopo la sua morte magari per un malore. Per questo sarà molto importante la testimonianza del medico legale nella prossima udienza, in programma il 10 marzo. La notizia del ritrovamento del corpo dell' uomo con evidenti morsi di animali destò molto scalpore tra i cittadini. La presenza dei due pittbull fece subito sospettare che il pensionato fosse stato assalito dai due animali. Per questo il proprietario è stato rinviato a giudizio ed ora si sta difendendo dalle accuse. L'uomo ha sempre affermato di essere finito durante la sua ricerca di asparagi in un terreno di sua proprietà dove c' erano i pittbull. Una storia finita nelle aule del tribunale. I familiari del pensionato non vedendolo tornare a casa chiamarono subito le forze dell' ordine. Il pensionato stando alle testimonianze era un grande cercatore di asparagi e conosceva molto bene la zona dove purtroppo nell' aprile 2021 è stato rinvenuto cadavere.