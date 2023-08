Blitz nei fortini della droga tra i boschi dopo la segnalazione degli abitanti

TERNI Nuove segnalazioni degli abitanti di Marmore e Piediluco hanno consentito ai carabinieri di Terni di individuare ulteriori “piazzole di spaccio” tra i boschi siti al confine con la provincia di Rieti. Nella mattinata dello scorso 24, quindi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno perlustrato i boschi di Piediluco nelle località indicate dalle persone e dai commercianti del luogo che, nei giorni scorsi, avevano notato dei movimenti e quindi rappresentato la loro preoccupazione dovuta alla probabile presenza, all’interno di aree boschive, di extracomunitari dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ciò a ragione di un incessante e continuo viavai di persone\clienti a tutte le ore del giorno e della notte. A seguito del blitz, i militari hanno quindi smantellato un primo nuovo bivacco. I controlli sono ulteriormente proseguiti presso una seconda area, che si è scoperto essere stata recentemente allestita per lo spaccio, sita lungo la S.P. 3 al Km. 19+500, località in cui è stato fermato un uomo magrebino che alla vista dei militari si dava ad una rocambolesca fuga all’interno dei boschi, ma veniva rincorso e fermato.

Lo straniero, 37enne marocchino, domiciliato in Italia ma non nel ternano e già noto alle Forze dell’ordine, con sé aveva un totale di 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronta per lo spaccio e già suddivisa in dosi, ulteriori 20 grammi di stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e più di 1.000euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato tratto in arresto per i reati in materia di sostanze stupefacenti. Tutto lo stupefacente, il materiale per la suddivisione in dosi e le banconote sono stati posti sotto sequestro. Il Magistrato di turno della locale Procura della Repubblica, sempre attenta e sensibile nel contrasto al traffico e smercio delle sostanze stupefacenti, avvisato dagli inquirenti di quanto accaduto ha disposto che lo straniero fosse trattenuto presso una camera di sicurezza del comando provinciale dei Carabinieri di Terni in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale.