© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Fondazione Varrone mette a disposizione anche quest’anno sei borse di studio a studenti e studentesse reatini da 14 a 17 anni per vivere e studiare tre mesi in sei Paesi europei, un posto per ciascuna di queste destinazioni: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Spagna. Il programma all'estero si svolgerà tra settembre e dicembre 2020 e sarà organizzato da Intercultura, l'Associazione senza scopo di lucro che promuove da oltre 60 anni programmi di scambio culturale in tutto il mondo, che curerà anche le fasi di selezione dei candidati e di formazione degli studenti prima della partenza.Le borse di studio della Fondazione – a copertura totale delle spese - sono destinate a studenti meritevoli residenti nella provincia di Rieti, nati tra il 1 agosto 2002 e il 31 agosto 2005, con un reddito familiare non superiore ai 40 mila euro. Potranno fare un’esperienza all’estero che li aiuti ad aprirsi al mondo e a sviluppare maggiore predisposizione all’internazionalità e all’interculturalità, accolti in famiglia e frequentando una scuola locale. Per le iscrizioni, aperte dal 1° dicembre, c’è tempo fino al 20 gennaio 2020.Tutti i dettagli sono consultabili online su www.intercultura.it/fondazione-varrone. Per informazioni è possibile contattare la presidente e responsabile dei programmi Intercultura di Rieti, Federica Bordi (al numero 366 7087779).Proprio in questi giorni stanno rientrando i sei studenti reatini che hanno beneficiato di analoghe borse di studio assegnate nel marzo scorso dalla Fondazione: partiti ad agosto, hanno frequentato il primo trimestre scolastico nei Paesi di destinazione, e dopo una reunion organizzata da Intercultura a Bruxelles con altri 200 partecipanti di tutta Italia ora si preparano a tornare a Rieti. Un po’ più cittadini europei.