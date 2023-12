Terni, il Rotary premia gli studenti eccellenti del Casagrande-Cesi, moltissime le ragazze. Ecco tutti i nomi

TERNI Gli studenti meritevoli di Terni sono stati premiati, anche quest’anno, per i notevoli risultati accademici raggiunti; all’evento promosso dal Rotary Club della città sono state aggiudicate dieci borse di studio «agli studenti che si sono distinti per merito, senso del dovere, di appartenenza e doti valoriali» e tra questi spicca l’alto numero di ragazze che si sono aggiudicate il riconoscimento. Due borse di studio “Rotary” sono state conferite a Julia Iskra e Marta Giuliani, «che si sono particolarmente distinte per forte dotazione valoriale attestata dalla partecipazione al progetto di volontariato contro il bullismo “Peer Tutoring”, attuato da anni insieme al Rotary Club», un tutoraggio che mira a superare difficoltà e problemi relazionali e di studio. Nella cerimonia sono state assegnate anche due borse, volute dai genitori di Alessandro Riccetti, il giovane ternano ucciso dalla valanga di neve a Rigopiano, ai due migliori studenti dell’indirizzo professionale “Casagrande” in accoglienza turistica, Elisa Vecchietti e Riccardo Sensi. La borsa “Maria Renzetti - Vittorio Pellegrini” è andata alla migliore alunna dell’indirizzo tecnico “F. Cesi” per profitto e condotta, Bianca Raluca Diaconu; la "Maria Paolucci - Aede” alla migliore studentessa dello stesso indirizzo per profitto, condotta e competenze informatiche multimediali, Giulia Biscari. Il contributo che porta il nome di “Giuseppe Braconi” è stato assegnato invece ai migliori ragazzi dello stesso indirizzo per profitto, condotta e competenze giuridico - economiche, Federico Paris e Ludovica Nobili; Rosa Orsini e Matteo Burgo hanno ottenuto la borsa “Marina Braconi”. La borsa “Anna Maria Moretti - Lorenzo Angelelli” l’ha ottenuta il miglior voto in enogastronomia, Jahateh Abubacarr; la borsa “Amici di Lucia’” i due migliori studenti dell’indirizzo professionale “Casagrande” in sala e vendita, Giulia Megna e Giada Volpotti. La borsa “Fattore Umbro” è invece andata ai migliori voti in cucina, sala e all’esame di Stato, collezionati da Erika Mora e Nicola Trabalza. Alla cerimonia, tenutasi il 5 dicembre all’auditorio del Casagrande - Cesi, erano presenti anche i ragazzi diplomatisi con 100 e lode, premiati con borse erogate dal Ministero, e gli studenti del progetto Erasmus; a conferire i riconoscimenti sono stati la dirigente Marina Marini, il presidente del Rotary Club Francesco Montalbano Caracci, Vittorio Pellegrini, Luca Braconi, Antonella Pastorelli Riccetti, Laura Manni e le associazioni “Anna Maria Moretti-Lorenzo Angelelli”, “Fattore Umbro” e “Amici di Lucia”.

